Цифровая реальность: как digital-платформы улучшают качество жизни россиян

Цифровизация не только улучшает качество жизни россиян, но и в целом положительно влияет на экономику страны. Об этом на примере отрасли операций с недвижимостью свидетельствуют результаты исследования, проведенного НИФИ Минфина РФ и независимым аналитическим центром и консалтинговой компанией ТИАР-Центр. О том, как влияют на общество цифровые платформы и какого эффекта ожидать от их развития в будущем — в материале «Известий»

Digital-повседневность

В последние несколько лет стало совершенно очевидно, что цифровая реальность прочно вошла в повседневную жизнь. Вся информация, которая еще двадцать лет назад была только в библиотеках или архивах, стала доступна по запросу в интернет-поисковике. То, на что раньше уходили дни, недели и даже месяцы поисков, сейчас решается несколькими кликами. Масштабная цифровизация всех сфер жизни влияет на людей ежедневно. Вопрос лишь в том, как измерить этот эффект.

За такую нетривиальную задачу взялись специалисты НИФИ Минфина РФ и ТИАР-Центра. Руководитель направления аналитики и исследований Виктория Захарова подчеркивает, что цифровая трансформация жизни людей и отраслей экономики — важное направление работы ТИАР-Центра.

— Начиная с 2018 года совместно с РАЭК мы проводили ежегодное исследование шеринг-экономики в России, оценивали основные отрасли экономики совместного потребления: от каршеринга до фудшеринга и краудфандинга. Отсюда наш «исторический» интерес к цифровым платформам, — отмечает Захарова.

ТИАР-Центр также занимается вопросами платформенной занятости, проблематикой преодоления цифрового неравенства в контексте устойчивого развития, вызовами, которые несет искусственный интеллект.

В новом исследовании аналитики обратились к сегменту операций с недвижимостью. Еще десяток лет назад поиск квартиры занимал месяцы, общение с риелтором вызывало трепет, а проверка правового статуса недвижимости и продавца была похожа на прогулку по минному полю. И если раньше информацию в прямом смысле слова приходилось добывать: искать, систематизировать, сравнивать и так далее, то сейчас благодаря цифровым платформам возможен моментальный доступ к огромному массиву данных.

Внутри классифайдов

В исследовании «Анализ вклада цифровых платформ недвижимости в социально-экономическое развитие России» эксперты проанализировали, как цифровизация влияет на конкретную отрасль, какой эффект дает национальной экономике, какую ценность имеет для людей.

— Проведенное исследование интересно в первую очередь тем, что берет достаточно консервативную сферу (операции с недвижимостью) и показывает на конкретных данных ее цифровую трансформацию. Впервые в России мы выявили и посчитали в рублях и часах конкретные эффекты цифровых платформ недвижимости — как они меняют жизнь вокруг нас, — рассказывает Виктория Захарова. — Мы выяснили, что 12% всех семей, улучшивших жилищные условия в 2022 году, сделали это с помощью классифайда «Циан». Если добавить сюда еще несколько ведущих игроков рынка — «Авито», «Яндекс», «Домклик» и других— можно понять, что цифровые платформы — ключевой канал для улучшения жилищных условий.

Эксперты взяли за основу показатели платформы «Циан», поскольку ее данные проверяемы, отчетность проходит аудиторскую проверку и соответствует международным стандартам. Это одна из публичных и крупнейших цифровых платформ в сфере недвижимости в России, а значит собранные данные будут репрезентативны для отрасли, считают специалисты.

Цифровой комфорт

Классифайды недвижимости делают процесс приобретения жилья намного проще и удобнее: благодаря им рынок становится прозрачнее, легче воспользоваться ипотечными программами и быстрее провести сделку. Так, согласно исследованию, онлайн-платформы позволяют пользователям выбрать подходящий объект и получить ипотечное финансирование в 22 раза быстрее, чем оффлайн. Электронная регистрация сделки совершается в среднем в шесть раз быстрее, чем в «бумажном» формате, свидетельствуют результаты исследования.

С помощью разнообразных фильтров покупатель может конструировать комфортную среду для себя: геолокация, характеристики квартиры и дома, транспортная доступность, окружающая инфраструктура — основные блоки фильтров, помогающие улучшить качество жизни. На Циан, к примеру, доступны 95 фильтров для поиска недвижимости, самые популярные из них характеристики квартиры (43 критерия) и транспортная доступность (8 критериев).

На анализ, сравнение и выбор из множества вариантов потенциальный покупатель потратит меньше полутора часов вместо пятнадцати, а регистрация сделки займет чуть больше суток, а не почти шесть как в случае с традиционным способом.

С развитием цифровых технологий возникают и риски появления новых способов мошенничества. В сфере недвижимости этот вопрос стоит особенно остро, поскольку приобретение жилья — это зачастую важнейшее событие всей жизни.

— Как показало наше исследование, онлайн-платформы здесь выступают гарантами безопасности проведения сделок с недвижимостью, оперативно выявляя и блокируя мошеннические схемы с помощью искусственного интеллекта и других цифровых инструментов. К примеру, на «Циан» доля объявлений с полностью достоверной информацией доходит до 90%, а количество попыток мошенничества за последние три года сократилось в три раза, — отмечает руководитель направления аналитики и исследований ТИАР-Центра.

Еще удобней и быстрей

В перспективе, как прогнозируют эксперты, цифровизация сделает многие сегодняшние процессы более простыми и, соответственно, быстрыми в реализации. Так, сейчас получение ипотечного кредита занимает от пяти до девяти дней и требует как минимум одного визита в банк или МФЦ и заполнения бумаг. При переходе на стопроцентно цифровой процесс оформления ипотеки кредит можно будет оформить за четыре часа.

На платформах недвижимости в будущем появится возможность получить набор онлайн-услуг: выбрать квартиру, привлечь ипотечный кредит и оформить сделку. Для реализации этого функционала в апреле этого года «Циан» присоединился к проекту Банка России «Цифровая ипотека», задача которого сократить путь клиента для получения кредита на жилье.

Вклад в экономику

Строительная отрасль в последние годы бьет все рекорды. Так, в прошлом году план по строительству жилья был выполнен на 128%. Но у этой медали есть и обратная сторона: проблема «затоваренности» рынка новостроек становится все более актуальной. Согласно данным ДОМ.РФ, около 43% новостроек не находят своего покупателя, в 25% — продажи еще не открыты.

Помимо повышения уровня доходов потенциальных покупателей для решения проблемы «затоваренности», по мнению экспертов, важно упростить поиск доступного жилья и процедуру получения ипотеки.

По данным аналитического сервиса Calltouch, на конец 2022 года 16,6% недвижимости на первичном рынке продано через цифровые платформы, которые расширяют возможности сбыта новостроек благодаря упрощению и оптимизации клиентского пути. Они становятся своеобразными витринами, представляя проекты в том числе малых и средних застройщиков. Классифайды недвижимости повышают конкурентоспособность таких девелоперов, уравнивая их возможности в борьбе за покупателя.

— Неожиданным открытием стали значительные косвенные эффекты, которые цифровые платформы генерируют для смежных отраслей экономики. Совокупный вклад цифровых платформ в развитие строительной и смежных с ней отраслей (торговля, производство стройматериалов и оборудования) оценивается в 3,22 трлн рублей — это более 2% ВВП страны, — делится Виктория Захарова.

Внутренний туризм и предпринимательство

По словам эксперта, аналогичный эффект наблюдается и в туриндустрии — каждый рубль, потраченный туристом на аренду жилья через цифровые платформы, приносит 11,4 рубля добавленной стоимости смежным отраслям — общепит, транспорт, учреждения культуры и прочее.

Еще два года назад 80% бронирований в туристической аренде жилья приходилось на Airbnb и Booking. После ухода этих сервисов из России путешественники обратили внимание на отечественные платформы для краткосрочной аренды. В итоге для 1,4 млн туристических поездок за год жилье было забронировано на «Циан». Общая стоимость этих бронирований оценивается в 15 млрд руб.

Вносят цифровые платформы свой вклад и в развитие предпринимательства. Так, по данным, приведенным в исследовании, количество МСП, работающих в сфере аренды недвижимости, превышает 2,3 млн. В московском регионе более 50 тыс. риелторов сотрудничают с цифровыми платформами, отмечая, что это помогает увеличить эффективность их работы.

Цифровой суверенитет и ставка на ИИ

Уход из России иностранных компаний поставил в беспрецедентную ситуацию отечественный технологический сектор. Российское ПО становится основой технологического суверенитета страны. По словам Виктории Захаровой, важный результат — достижение технологического суверенитета отрасли операций с недвижимостью: 73,5% затрат организаций на развитие цифровой экономики — это инвестиции в отечественное ПО.

Современная экономика — во многом экономика данных. Технологии искусственного интеллекта определяют конкурентоспособность страны. По данным АНО «Цифровая экономика», в мире технологии ИИ в своей работе используют около 54% компаний, в то время как в России в 2021 году этот показатель составлял около 21%. При этом все отечественные цифровые платформы недвижимости используют ИИ в своей работе. В сфере операций с недвижимостью рост использования технологий ИИ составил 28%. А операции с недвижимостью среди всех отраслей по динамике внедрения технологий ИИ занимают четвертое место.

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