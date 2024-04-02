Путин поручил сотрудникам МВД уделить внимание пресечению незаконной миграции

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля поручил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, а также пресечению незаконной миграции.

«Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», — отметил глава государства.

Он добавил, что действующие в России криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур. Подобного рода криминальные сообщества занимаются в том числе торговлей людьми и наркоторговлей, а также совершают финансовые преступления и киберпреступления, указал Путин.

Ранее, 28 марта, суд на Сахалине признал двух иностранцев виновными в создании экстремистской организации, приговорив их к двум с половиной и шести годам колонии. Следствие выяснило, что на территории области мужчина, используя свой авторитет среди земляков и трудовых мигрантов, создал в 2022 году ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой запрещена на территории России.

26 марта российский лидер подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной области.

Тогда же стало известно, что Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами, целевым набором которых будет заниматься специальная компания. Документ поддержал профильный комитет Госдумы.