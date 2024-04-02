Глава МВД рассказал о выдворении из РФ 110 тыс. нарушителей-мигрантов в 2023 году

Почти 110 тыс. нелегальных мигрантов были выдворены из России в прошлом году, это на 65% больше, чем в 2022 году. Об этом 2 апреля на расширенном заседании итоговой коллегии МВД РФ заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории страны. Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее», — сказал он.

По словам министра, в 2023 году количество совершенных мигрантами преступлений снизилось. Так, убийств стало меньше на 18%, краж — на 14%, грабежей — на 32%, разбоев — на 22%. Приезжие граждане обязаны четко знать, что в РФ необходимо соблюдать законы, а также учитывать культурные и нравственные ценности страны, добавил он.

Колокольцев также указал, что в прошлом году 2,5 тыс. преступлений мигрантов были раскрыты при помощи информационных систем.

«Совместно с Минцифры запущен ряд инновационных проектов: началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина, он подразумевает регистрацию в информационной системе еще до въезда в РФ, усилен контроль за прохождением процедуры обязательной дактилоскопии и фотографирования. Массив собранных данных пополнился еще 2 млн образцов», — рассказал глава МВД.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить внимание пресечению незаконной миграции. Кроме того, он призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике, поскольку русские люди годами не могут получить гражданство РФ. По его словам, стране необходимы современные электронные базы биометрии.

Накануне МВД РФ также предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

Путин 26 марта поручил МВД России и Генпрокуратуре разработать набор дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение миграционного законодательства. Он подчеркнул, что положение дел в этой сфере должно быть под контролем.

В тот же день в Минтруде сообщили, что министерство разработало законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.