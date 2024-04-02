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Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России нужно обновить подходы к миграционной политике, потому что русские люди годами не могут получить гражданство РФ. Об этом 2 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД России.

«Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать», — сказал Путин.

Президент отметил, что России необходимы современные электронные базы биометрии, потому что уже существующих, по всей видимости, недостаточно. Работающие сейчас базы, по мнению Путина, не помогают полностью избавиться от рисков незаконной миграции и повторных нелегальных въездов иностранцев. «При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами», — подчеркнул Путин.

При этом нелегальный въезд, по мнению президента — это «питательная среда» для экстремизма и преступности. Путин добавил, что решающим в вопросах миграционной политики должен быть принцип, чтобы в РФ могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.

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Накануне МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

Путин 26 марта поручил МВД России и Генпрокуратуре разработать набор дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение миграционного законодательства. Он подчеркнул, что положение дел в этой сфере должно быть под контролем.

В тот же день в Минтруде сообщили, что министерство разработало законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.

В декабре прошлого года Путин также указал на то, что в ситуации с миграцией в России должен соблюдаться этнокультурный баланс. Въезд иностранцев должен соответствовать интересам экономики РФ.

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