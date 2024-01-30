Сгорели на учете: как незаконно легализовали приезжих в Кургане

Две сотрудницы отделения МВД по вопросам миграции из Курганской области проходят по уголовным делам о незаконной легализации приезжих, выяснили «Известия». Они зарегистрировали 114 иностранцев в одном доме в селе Черемисское, сообщили наши источники в правоохранительных органах. Одного инспектора суд уже отправил под арест на два месяца. Проблема «резиновых» домов и квартир осложняется тем, что отделы по вопросам миграции при МВД автономны — они выполняют как функции постановки граждан на учет, так и проверки ее законности, отмечают эксперты.

Популярная схема

В Курганской области выявили схему незаконной легализации иностранных граждан, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Основным фигурантом возбужденного 24 января уголовного дела о получении взятки в крупном размере оказалась инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД по Катайскому району Алена Васильева.

— Инспектора арестовали по этому делу на два месяца, — рассказал источник «Известий». — За два года, с 2021 по 2023-й, инспектор Васильева и начальник отделения по вопросам миграции Качалкина фиктивно поставили на учет 114 иностранцев, в частности, граждан Таджикистана.

Всех их зарегистрировали в селе Черемисское, причем в одном и том же «резиновом» доме.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Обе сотрудницы проходят подозреваемыми по еще одному уголовному делу — по статье о превышении должностных полномочий. «Известия» направили запрос в управление МВД по Курганской области с просьбой подтвердить арест сотрудницы, а также уточнить результаты служебной проверки в отношении обеих подозреваемых.

— Фиктивная постановка на миграционный учет чаще всего осуществляется именно через регистрацию приезжих в «резиновых квартирах», где одновременно могут быть прописаны до сотни человек. При этом каких-либо проверок со стороны контролирующих органов, участковых уполномоченных, как правило, не проводится, — рассказал руководитель уголовно-правовой практики международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Никита Головин.

Отделы по вопросам миграции при МВД по сути автономны, потому что сами ставят граждан на учет, и сами же контролируют законностью этой регистрации, пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

— Это замкнутый круг. Районные сотрудники миграционной службы находят квартиры с неблагополучными хозяевами и регистрируют туда несколько сотен приезжих. При этом проверки этих лиц не проводятся — они не предоставляют медсправки и другие документы, подтверждающие их «безопасность» для государства, — подчеркнул он.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Стоимость такой услуги — от 5 тыс. рублей, в зависимости от района, добавил собеседник издания. Как правило, приезжие узнают о возможности «облегченной» постановки на учет от своих соотечественников: обычно это «старшие по квартирам». На такой жиплощади могут быть зарегистрированы до 300 человек.

В доле в таком случае может быть и участковый, который делает обход своего участка и замалчивает нарушение миграционного законодательства, подчеркнул источник «Известий».

Строительные схемы

В конце декабря 2023 года крупную преступную группировку, которая занималась незаконной легализацией мигрантов, выявили в Санкт-Петербурге. Как сообщал тогда источник «Известий», оборот ОПГ превысил 1,5 млрд рублей.

Речь идет о группировке, которой, по версии следствия, покровительствовал бывший начальник миграционного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Колесников, арестованный 13 декабря по делу о незаконной миграции. А возглавлял ОПГ, как считают следователи, муниципальный петербургский депутат Виктор Данишевский — его арестовали еще осенью.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Члены этой преступной группы создали разветвленную сеть хостелов в центральном районе города, в них тысячами регистрировали приезжих, хотя, по факту, эти компании не работали как гостиницы. Мигрантам оформляли фиктивные справки о прохождении медкомисии и сдаче экзаменов на знание русского языка — комплекты этих документов при обысках обнаружили оперативники. Стоимость таких услуг для иностранных граждан «под ключ» составляла 30–35 тыс. рублей. Как считает следствие, за пять лет злоумышленники поставили на учет более 100 тыс. приезжих.

Подобные схемы применяются и в Москве, выяснили «Известия»: в конце 2023 года сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения противодействия незаконной трудовой деятельности управления по вопросам миграции.

— Сотрудник обнаружил нарушение законодательства на одном из крупных строительных объектов, — пояснил источник «Известий». — Однако вместо того, чтобы доложить о нарушении законодательства, потребовал оплату за молчание на постоянной основе.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В итоге он получил взяток почти на 5 млн руб., сообщил источник «Известий».

Крупные строительные компании часто регистрируют мигрантов как сотрудников фирм-однодневок — в одной могут числиться более 1 тыс. человек, рассказал еще один собеседник «Известий».

Адвокат Никита Головин уточнил, что такие фирмы оформляют «приглашения на работу», после этого у приезжего появляется легальный повод для въезда, и он прописывается в каком-либо жилом помещении, но его фактическое место проживания обычно другое.

— В этом направлении подключаются уже окружные и городские отделы по вопросам миграции — там такие объекты «крышуют», получая деньги за «непроверку», — подчеркнул источник. — Штрафы даже за одного нелегала достигают около полумиллиона, поэтому компаниям легче «дать на руку» нежели заплатить за всех фиктивных мигрантов.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В ноябре 2023 года похожую схему обнаружили и в Краснодарском крае — там мигрантов прописывали не в хостелы, а в воинскую часть. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2022, преступная организованная группа, в которую входили в том числе сотрудники отдела по вопросам миграции, организовали фиктивную регистрацию по месту нахождения воинской части в Краснодаре. Там они прописали несколько сотен человек, которые не были военнослужащими или их родственниками.

А в ХМАО в сентября 2023 года выявили схему по которой гендиректор одной из частных фирм и двое его знакомых фиктивно легализовали почти 1,3 тыс. приезжих — за это они получили от них 3,2 млн рублей. Все фигуранты дела задержаны.

Как решить проблему

Решить проблему фиктивной постановки на учет на данный момент можно только обязав другие ведомства проводить регулярные проверки, отметил источник в правоохранительных органах.

— Сейчас тот, кто ставит мигрантов на учет, сам себя должен контролировать. Есть управление собственной безопасности, но обычно они игнорируют такие факты, — отметил он.

Остальные органы, в частности, СК и ФСБ, могут обратить внимание на такие действия, но только по заявлению. Причем в основном это происходит в рамках проверки одного мигранта, а дальше по цепочке выявляется вся схема легализации.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Чтобы решить проблему с фиктивными постановками на учет, необходимо обязать надзорные органы проводить проверки на регулярной основе, — указал собеседник издания.

Но адвокат Никита Головин считает, что ведомственного контроля за подразделениями миграции пока достаточно.

— Проблема коррупции в этих подразделениях, как ни странно, может быть решена методом борьбы с ней, — сказал он. — За прошедший год в этой сфере активизировался Следственный комитет, и это дает свои плоды. Количество сотрудников МВД, привлеченных к ответственности, неуклонно растет.

Этот факт, по его словам, заставляет и следствие, и МВД обращать более пристальное внимание на организации, занимающиеся миграционными услугами. Источник добавил, что многие юридические фирмы, предлагающие постановку на учет, зачастую также имеют связи с сотрудниками по миграционным вопросам.