Все идет по трафику: главные криминальные тренды уходящего года

Статистика фиксирует снижение общего числа преступлений в стране — такой вывод можно сделать из доклада МВД за 11 месяцев. Но на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере. Обеспокоенность также вызывает противоправное поведение мигрантов. Главные криминальные тренды уходящего года и прогнозы экспертов на год грядущий — в материале «Известий».

Цифры зла

К концу года число зарегистрированных преступлений перевалило за 1,8 млн, чуть более половины из них считаются раскрытыми. В прошлом году было зарегистрировано на 1% больше посягательств, но и силовики действовали проворнее — раскрытых нарушений УК РФ было на 3,5% больше. Самые распространенные в стране преступления — против собственности (их свыше миллиона, то есть больше половины). Каждое четвертое — кража, это самое массовое нарушение УК РФ в стране. Впрочем, так было всегда. Уменьшилось число изнасилований (на 5%), число убийств (почти на 1%), умышленных причинений увечий стало на 5% меньше.

Также правоохранительные органы активизировались в антикоррупционной деятельности. Выявлено больше случаев получения взяток (примерно на 10%) и фактов коммерческого подкупа — такие преступления регистрировались в полтора раза чаще, чем год назад.

Фото: РИА Новости/СК РФ

Заметна работа силовиков по борьбе с организацией нелегальной миграции — выявлено 1409 таких фактов (почти на 40% больше, чем в 2022-м). Помимо этого, раскрыто на 8,7% больше случаев фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания (возбуждены дела по 32 498 подобным эпизодам).

К слову, преступность иностранных мигрантов остается практически на том же уровне — на их счету 36,6 тыс. нарушений УК РФ. По словам источника «Известий», на сегодняшний день у силовиков чувствуется нехватка квалифицированных кадров для системной работы по наведению порядка в миграционных потоках. По его прогнозам, ситуация с иностранной преступностью может усугубиться.

Проходимцы за клавиатурой

Большой проблемой для общества остаются преступления, совершенные с использованием цифровых технологий и связи. С помощью этих инструментов официально совершается каждое третье преступление в стране, но реальная цифра в статистику не попадает из-за латентности таких правонарушений. В первую очередь, речь о хищениях средств со счетов граждан, незаконном обороте наркотиков и утечках персональных данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хищения персональных данных часто становится обстоятельством, создающим условия для совершения других преступлений — фишинговых схем, краж со счета, вымогательства, вовлечение в антиобщественную и преступную деятельность. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа таких правонарушений. По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», в 2023 году число утекших телефонных номеров в полтора раза превысило численность населения России — как минимум 220 млн кодов были выложены злоумышленниками в Сеть.

Протоптанной дорожкой

В 2023 году правоохранительные органы выявили почти на 9% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — около 180 тыс. (это 10% от всех нарушений УК РФ за неполный год), что на 9% больше, чем в 2022-м. Причем в 2023 году значительно возросла доля этих нарушений, совершенных с помощью современных средств связи (почти на треть). Это значит, что преступники имеют больше шансов уйти от ответственности, а наркозависимые — получить запретный товар.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— По моему мнению, ситуация с наркотиками в стране в 2024 году существенно не изменится — трафик останется таким же по объему, могут лишь незначительно измениться каналы поставки, — рассказывает полковник юстиции в отставке, эксперт по международному наркотрафику Сергей Пелих. — В России существует, по разным подсчетам, до 9000 наркомагазинов, 3–4 тысячи из которых постоянно действующие, несколько сотен работают на федеральном или межрегиональном уровне. Производство «химии» продолжится в том же объеме, и силовикам ничего не остается, как работать по лабораториям.

Также, по его мнению, продолжатся попытки ввоза в Россию наркотических средств из-за рубежа. Он отметил, что иностранной наркомафии крайне интересен российский рынок сбыта для кокаина и каннабиоидов.

Защита детства

За совершение различного рода преступлений в стране были привлечены к ответственности почти 20 тыс. подростков, это меньше, чем в прошлом году на 15%, но стоит принять во внимание латентность детских преступлений. Не всегда родители пострадавших обращаются в правоохранительные органы, к таким нарушителям часто относятся снисходительно. К проблемным регионам, с точки зрения детской преступности, относятся Тува, Новгородская область, Забайкальский край — в этих субъектах «удельный вес» такого рода правонарушений составляет пять и более процентов от общей массы криминала.

Между тем сами подростки по прежнему становятся жертвами посягательств. Наибольший резонанс вызывают преступления против половой неприкосновенности детей. В этой связи в 2024 году будет обсуждаться направленный в Госдуму пакет поправок к закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Проект предусматривает введение запрета лицам, имеющим непогашенную, либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, посещать образовательные организации, а также объекты для организации отдыха детей и их оздоровления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы считаем, что таких мер недостаточно, и направили предложения по дополнению проекта закона, — сообщил «Известиям» исполнительный директор Фонда помощи пострадавшим от преступлений Матвей Гончаров.

Среди инициатив, размещенных в официальном Telegram-канале организации, обязательная государственная геномная регистрация лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и страдающих психическим расстройством — эфебофилией. Также юристы организации предлагают отменить сроки давности за совершение подобных преступлений и создать единую базу лиц, совершивших в отношении детей преступления на сексуальной почве.