Полный бак: таможенники изъяли 200 кг наркотиков в Псковской области

Российские силовики задержали в Псковской области гражданина Сербии, пытавшегося ввезти в страну через Латвию 200 кг гашиша, спрятанного в топливном баке. Как устроен трансъевропейский трафик наркотиков растительного происхождения и где расположены источники запрещенного груза — в материале «Известий».

Вместо топлива

Крупную партию наркотиков удалось перехватить сотрудникам ФСБ и таможни в Псковской области — 200 кг гашиша пытался ввезти в Россию через пункт пропуска «Бурачки» из Латвии гражданин Сербии. Тайник с нелегальным грузом располагался в бензобаке грузовика Volvo. Наркотики были расфасованы по брикетам (всего 1898 штук). Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, иностранец официально работал на сербского грузоперевозчика MMV.

Тайник с брикетами наркотического вещества, обнаруженный в бензобаке фуры псковскими таможенниками в 2021 году Фото: ФТС России

Если вина дальнобойщика будет доказана, то его ждет уголовная ответственность по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Закон предусматривает за это преступление наказание вплоть до пожизненного заключения.

Бак как доказательство

По словам эксперта по международному наркотрафику полковника юстиции в отставке Сергея Пелиха, обустройство тайника в баке чаще всего говорит о том, что водитель знал о запрещенном грузе.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Втемную водителей-экспедиторов тоже используют, но в этом случае закладку делают в конструкции автомобиля либо в основном грузе, — говорит собеседник «Известий».

Он также уточнил, что в некоторых случаях преступники оборудуют дополнительные фальшбаки на машинах. Что, в свою очередь, привлекает и внимание таможенников.

Легенды «Бурачков»

Пелих считает канал поставки растительных наркотиков в Россию через Прибалтику одним из основных. Он подчеркивает, что для перевозчиков запрещенного груза это «нормальный стандартный маршрут».

По его словам, наркотики с большой долей вероятности имеют марокканское происхождение. Партии зелья из этой страны время от времени перехватывают на таможне, но кардинально наркотрафик так и не поменялся.

Очередь из автомобилей у международного автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии в Себежском районе. 2022 год Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В качестве челноков наркомафия использует водителей вполне легальных компаний. Крупные партии наркотиков попадают в Россию вместе с обычными грузами.

— Еще несколько лет назад часто использовали водителей-россиян. В моей практике в 2019 году был задержан житель Калининграда, работавший в логистической компании, занимавшейся перевозкой рыбы. Его после «Бурачков» вели еще несколько сотен километров и остановили только в Волоколамске. Сегодня используют водителей из дружественных стран, таких как Сербия, и это неслучайно. Расчет на снисходительное отношение со стороны российских силовиков.

Через Псковскую область на протяжении десятилетия провозят наркотические вещества в особо крупном размере. Преимущественно речь идет о веществах растительного происхождения. Вот лишь несколько примеров изъятий на МАПП «Бурачки» в значительных объемах: 49 кг гашиша в январе 2014 года; 35 кг гашиша в марте 2015 года; 450 кг гашиша в октябре 2019 года; 150 кг гашиша в апреле 2021 года; 49,7 кг аналогичного вещества было изъято в декабре 2022 года.

Объем партии

Сегодня речь может идти о частичном восстановлении старого маршрута наркотрафика, который еще несколько лет назад был перекрыт российскими силовиками. Наркотики, произведенные в Королевстве Марокко, морем попадали в Испанию, оттуда через Центральную и Восточную Европу шли в Прибалтику, а затем перебрасывались в Псковскую область.

Партия гашиша, обнаруженная псковскими таможенниками в одной из фур в 2022 году Фото: ФТС России

— Размер изъятой партии говорит о наращивании мощности потока. Еще 5–10 лет назад вес партии доходил до полутонны. Сегодня, даже из сообщений о задержаниях на таможне, можно сделать вывод, что объемы растут.

Отставной полковник Пелих считает, что анклав наркокартелей, разбитый в свое время усилиями силовиков Молдавии, Испании и России в ходе операции «Пиренейский излом», восстановил свои силы.

Полицейская рознь

— Во многом на это повлияла политическая обстановка — сегодня уже трудно говорить о каком-либо серьезном взаимодействии между нашей полицией и европейской.

— Этим активно пользуется наркомафия, — говорит Пелих. Под мафией отставной офицер МВД подразумевает международные криминальные синдикаты, одна из составных частей которых — молдавские этнические группировки, интегрированные в так называемое воровское сообщество. У этих преступников имеются обширные связи в криминальных кругах СНГ и отработанные логистические маршруты. Их зона ответственности включает в себя в том числе доставку «товара» из Испании в Россию.

Олег Прутяну, также известный как Борман Фото: ipn.md

Напомним, в 2019 году российские следственные органы объявили в международный розыск экс-лидера Демократической партии (ДП) Молдавии Владимира Плахотнюка. Его считают виновным в организации преступного сообщества и 28 эпизодах контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Ряд его сообщников уже отбывают длительные сроки заключения в России, «Известия» писали о них ранее.