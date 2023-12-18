Веский «Садовод»: как сократить преступность среди мигрантов

Введение геномной регистрации, ужесточение уголовного наказания и создание системы отслеживания каждого иностранного гражданина помогут сократить преступность среди трудовых мигрантов, считают опрошенные «Известиями» депутаты и эксперты. Вопрос пересмотра контроля в этой сфере актуализировался после массового нападения мигрантов на полицейских около рынка «Садовод» в Москве. По следам инцидента силовики задержали более 80 человек, выписали десятки административных протоколов и возбудили три уголовных дела. О том, как предотвратить такие случаи в дальнейшем и снизить преступность среди выходцев из ближнего зарубежья в России, — в материале «Известий».

Депортировать нельзя оставить

После массовой драки около московского рынка «Садовод» по соцсетям прокатилась волна возмущения — люди просят Следственный комитет закрыть этот и подобные рынки в других городах. По их мнению, это рассадники криминала и контрафакта. В субботу, 16 декабря, возле «Садовода» около 80 приезжих напали на сотрудника полиции.

«Такие действия, очевидно, несут прямую угрозу не только здоровью и жизни сотрудников правоохранительных органов, но также и угрозу государственной безопасности России в целом», — написал один из недовольных в чате СК.

По мнению некоторых пользователей, необходимо привлечь к ответственности всех без исключения участников потасовки, чтобы предотвратить повторение подобных действий в будущем. Мягкие же меры в отношении зачинщиков драки могут, напротив, спровоцировать еще более массовое и агрессивное поведение, что способно привести уже к более серьезным последствиям, опасаются они.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Требуем справедливой квалификации действий мигрантов на рынке «Садовод». Это совершенный группой лиц по предварительному сговору факт применения насилия против представителя власти», — подчеркнул другой пользователь.

Люди высказывают мнение, что обвиняемый в этой истории должен быть не один, поскольку «невозможно управлять толпой из 80 человек в одиночку». Они просят следователей проверить инцидент на признаки массовых беспорядков. Прозвучали и более радикальные предложения — депортировать и лишить приобретенного гражданства.

Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный напомнил «Известиям», что одним из способов сокращения преступности среди мигрантов может стать введение геномной регистрации. Такие поправки в законодательство готовят депутаты фракции «Единая Россия».

— Все, кто желает трудиться в России, должны проходить такую регистрацию, — отметил он. — Геномное исследование дает возможность по каплям крови, обломкам ногтей, слюне или волосам идентифицировать личность человека.

По словам Анатолия Выборного, сегодня поиск подозреваемых по одним только отпечаткам пальцев неэффективен — преступления часто совершаются в перчатках и масках, что мешает правоохранителям раскрыть преступление по горячим следам. К тому же совершившие их лица могут уехать к себе на родину, поменять паспорт и попытаться потом вновь приехать под новой фамилией.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Геномная регистрация не позволит избежать ответственности. В итоге число выдворенных из России мигрантов, которые захотят сюда вернуться, сократится, подчеркнул депутат.

— Это некая гарантия, что они точно сюда уже не приедут, потому что возможности обмануть геномную регистрацию не будет , — сказал Анатолий Выборный. — По крайней мере если мы сразу не сможем это сделать, то можно начать с городов федерального значения. А в других городах можно делать это в зависимости от криминогенной обстановки. Такая база данных станет сильным сдерживающим фактором — возможности обмануть систему уже не будет.

Почему мигранты напали на полицейского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже дал поручение представить доклад о расследовании противоправных действий в отношении сотрудников полиции на объекте торговли в Москве. Пока возбуждены уголовные дела только в отношении одного человека — уроженца Таджикистана — по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении. Он уже арестован.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Верхние Поля в субботу, 16 декабря. По данным «Известий», 21-летний Сухроб Ю. при проверке документов не подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

После того как сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего, у него случился приступ эпилепсии. Пока полицейские оказали ему помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных мигрантов. Они попытались оттеснить правоохранителей от задержанного, а затем повредили ножом колесо служебной машины.

Разгоряченную толпу удалось остановить только после того, как один из полицейских сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Затем полицейским пришлось вызвать дополнительную помощь — сотрудников Росгвардии.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Всего было задержано 82 человека, сообщили в МВД. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейского, шестеро из них доставлены на допрос, сообщили в пресс-службе СК по Москве.

В самом торговом комплексе сообщили, что инцидент с дракой не имеет отношения к «Садоводу», поскольку он произошел не на его территории, а на соседней улице Верхние Поля.

«К торговому комплексу «Садовод» данное задержание не имеет никакого отношения», — сообщили в пресс-службе ТК.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что все мигранты должны уважать законы и традиции народов России.

«Это непростая проблема, она характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 млн трудовых мигрантов. Но у нас 2,9% безработицы, то есть ее нет почти, а потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой должны и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», — сказал глава государства.

Для приезжих рабочих, по его словам, требуется организовать нормальные условия. Также президент указал на необходимость создания специального органа помимо МВД, который займется техническими и правовыми вопросами в этой сфере.

«Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно находил бы решение по каждому аспекту этой проблемы. <…> Но прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения — граждан Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Следственном комитете предложили расширить перечень тяжких преступлений, за совершение которых мигрантам грозит лишение приобретенного гражданства. Сейчас некоторые не попадают под эту норму — пока лишиться российского паспорта можно примерно за 60 преступлений.

«Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы. В связи с этим необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений», — сказали в ведомстве.

В СК добавили, что всегда выступали за изъятие у мигрантов, совершивших преступления, паспортов, которые они получили не по рождению. В октябре такое положение появилось в новом законе «О гражданстве».

В ноябре о планах по новому регулированию миграционной политики заявили и в МВД — там хотят создать для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания. Он будет предусматривать несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

Как решить проблему преступности

Мигранту, который напал на полицейского, по совокупности обвинения грозит от пяти до 10 лет лишения свободы, рассказал «Известиям» адвокат, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, бывший следователь СК Максим Калинов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— За оскорбления сотрудника полиции также предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, — сказал он. — По статье о хулиганстве, вероятнее всего, привлекут сразу несколько человек и переквалифицируют обвинение на группу лиц. Это более тяжелый состав с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Для того чтобы решить проблему преступлений среди мигрантов, следует ужесточить наказание по всем статьям, считает Максим Калинов. Большинство даже мелких правонарушений должно грозить тюремным заключением.

— Люди должны понимать, что никто не может посягать на культуру, религию или законы той страны, в которую они приезжают работать , — подчеркнул экс-следователь. — Безнаказанность за совершенные преступления порождает ложное ощущение, что их можно совершать. Так быть не должно.

Для снижения уровня преступности среди трудовых мигрантов необходимо ограничить их въезд в страну, а работодателей обязать ввозить только определенное их число, не превышающее реальную потребность в рабочей силе, предложил «Известиям» эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Проблема в том, что ограничений на въезд у нас нет, — отметил он. — Приехать может любой и остаться, встав на учет и получив патент на работу. Следует как-то этот момент ограничить, создать систему, которая поможет отслеживать каждого из тех, кто приехал: работают ли они или ничем не занимаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Массовость таких инцидентов, как на «Садоводе», эксперт объяснил менталитетом. По его словам, мигранты стараются держаться вместе и из-за этого каждая такая драка получается масштабной.

— Безнаказанность и отсутствие контроля и влекут за собой нападения, в том числе на полицейских, — добавил Владимир Кондратенко. — Многие приезжие фиктивно получают право пребывания в России. Достаточно вспомнить несколько последних задержаний чиновников и сотрудников МВД, построивших бизнес на легализации мигрантов.