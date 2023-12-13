Фиктивный мрак: как мигрантов незаконно легализуют в России

Рынок нелегальной постановки на учет мигрантов можно оценить примерно в 40 млрд рублей , рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Почти 80% приезжих, которые находятся сейчас в стране, оформились фиктивно, отмечают они. За последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов сразу нескольких регионов провели задержания подозреваемых в организации нелегальной миграции. 13 декабря в Москве задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции Санкт-Петербурга. По версии следствия, за три года он поставил на фиктивный учет более 16 тыс. приезжих . А в Свердловской области в этот же день предъявили аналогичные обвинения восьми фигурантам, двое из которых служили в полиции .

Нелегальный учет

Сразу несколько задержаний по преступлениям в сфере нелегальной миграции провели сотрудники правоохранительных органов 13 декабря. Так, в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрея Колесникова . По версии следствия, с января 2020-го по январь 2023 года он помогал организованной преступной группировке ставить на фиктивный миграционный учет приезжих . Всего за три года таким образом легализовался в стране 16 251 иностранец .

При этом почти 3,2 тыс. из оформленных Колесниковым ранее привлекались к административной ответственности, а 76 — к уголовной, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления .

Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» не содержит запретов на постановку приезжих на учет, но в случае привлечения к уголовной или административной ответственности они могут потерять право на пребывание в стране , пояснил «Известиям» адвокат коллегии адвокатов Москвы «Бондяков и партнеры» Владислав Егиян.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники управления собственной безопасности МВД провели обыски по этому делу , рассказал замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий. Также силовики провели оперативные мероприятия у секретаря Колесникова — по прежнему месту работы .

Подозреваемый был задержан в Москве, его доставят в Санкт-Петербург для проведения следственных мероприятий.

В тот же день в СК сообщили о расследовании похожего дела в Свердловской области. Там обвинение предъявили восьми фигурантам, в том числе двум сотрудницам правоохранительных органов . По версии следствия, они участвовали в незаконной постановке мигрантов на регистрационный учет по месту жительства, а также в оформлении фиктивных браков и изготовлении поддельных документов .

За последнюю неделю по тем же обвинениям задерживали сотрудников правоохранительных органов в Новгородской и Челябинской областях , а с конца октября в Ульяновской области расследуют дело о фиктивной регистрации мигрантов в хостеле , сообщала пресс-служба Следственного комитета.

Сколько грозит организаторам

Обвинение в превышении должностных полномочий Андрею Колесникову, вероятно, дополнится еще несколькими статьями , полагает эксперт по миграции, адвокат Ольга Родина.

— Могут вменить организацию незаконной миграции группой лиц с использованием служебного положения , — предположила эксперт. — Еще и организацию или участие в преступном сообществе можно рассмотреть. Его отправят в СИЗО, а уголовное дело, вероятнее всего, передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Само дело будет очень объемным и громким.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Колесникову может грозить до 20 лет колонии строгого режима и штраф до 5 млн рублей , подчеркнула Ольга Родина.

— Размах и последствия сопоставимы с коллапсом, так как за предоставление ложных сведений всем мигрантам, вставшим на учет по тем адресам, где они жили, грозит запрет на въезд , — сказала она.

Активное расследование и череда задержаний по всей стране связаны с концом года, сказал «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов.

— В это время такие события обычно начинают носить массовый характер по многим причинам, — отметил он. — В органах стандартно вводятся усиления и проводится много проверок .

Проблема с незаконной регистрацией давняя, напомнил эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Исторически так сложилось, что огромные потоки мигрантов стали приезжать на территорию России еще в 1960–1970-х годах, — рассказал он «Известиям». — После войны необходимо было восстанавливать страну, а демографическая яма не позволяла набрать необходимое количество рабочей силы, поэтому стали активно приезжать жители Средней Азии .

Второй крупный всплеск попал на конец 1990-х, считает эксперт. Страна в очередной раз переходила на новые производственные и законодательные рельсы, требовалось много рабочей силы, плюс потокам мигрантов способствовали различные ОПГ , которые орудовали в тот период.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Работы меньше не стало, а приезжих активно используют на строительстве объектах и так далее. Проблема в том, что мало кто интересуется ими — были ли случаи привода в полицию, здоровье и так далее . Работодателям лишь бы побыстрее и подешевле, — считает эксперт. — Поэтому бизнес по нелегальной регистрации мигрантов и процветает. Причем были случаи, когда сам владелец бизнеса или подрядчик платил за то, чтобы его рабочим быстренько оформили разрешение на работу .

Справка «Известий» В России 13 декабря впервые лишили гражданства за преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Москве. Мера коснулась двух приезжих мужчин в Москве, привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Лишать гражданства в таком порядке можно по новому закону, принятому в апреле. Мужчины стали гражданами России в установленном законом порядке. В действие закон вступил в октябре — теперь лишиться приобретенного гражданства можно за распространение фейков о ВС РФ, дискредитацию армии, тяжкие преступления, а также за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму. Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, составляет 60 пунктов.

Нескончаемый поток

Число зарегистрированных Андреем Колесниковым иностранцев говорит о том, что дело было поставлено на поток и никакой отбор мигранты не проходили , считает адвокат Владислав Егиян.

— Для этого могли использоваться нежилые помещения, в которых иностранцы ставились на учет, хотя те там даже не появлялись , — сказал он. — Закон это прямо запрещает. Тем не менее такие схемы не редки — люди заселяют иностранных граждан в квартиры, где они не проживают, в аварийное и ветхое жилье, а также регистрируют десятки и сотни людей в обычных квартирах, где они никак не могут находиться одновременно. Бывают и случаи регистрации в несуществующем жилье .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Около 80% всех мигрантов стоят на фиктивном учете в России , полагает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замглавы ФМС Вячеслав Поставнин.

— По большей части такие схемы делают при посредничестве недобросовестных правоохранителей. Конечно, есть другие способы, например с помощью «резиновой квартиры», когда договариваются с хозяйкой какой-нибудь, а потом говорят, что они не виноваты — виноват владелец недвижимости, — заявил эксперт «Известиям».

Бывают случаи, когда человек встал на учет, но его из базы удалили. В результате при оформлении каких-либо документов объясняют, что его нет в базе и буквально вынуждают идти к мошенникам .

— Есть другая проблема. Например, пожилой человек сдает квартиру, но сам хозяин не хочет их регистрировать, потому что ему нужно заплатить налоговой за постановку на учет мигрантов , — рассказал Вячеслав Поставнин. — А пожилому человеку деньги нужны, чтобы просто прокормить себя. Поэтому и начинается весь этот «схематоз». Как с этим бороться? Оторвать миграционный учет от налогового сбора. Поставили на учет — хорошо. Нет — тогда платите штраф .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Из 17–18 млн предоставленных услуг по постановке на учет 10 млн могут быть фиктивными , считает Вадим Коженов. По его словам, это гигантский бизнес с огромным оборотом средств — порядка 40 млрд рублей . И это без учета разрешения на работу и вида на жительство.

— Если взять, что стоимость фиктивной постановки на учет в 4 тыс. рублей, а таких около 10 млн, то цифра складывается сама собой , — отметил он.