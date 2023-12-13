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Фиктивный мрак: как мигрантов незаконно легализуют в России

В Москве задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции Петербурга
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Рынок нелегальной постановки на учет мигрантов можно оценить примерно в 40 млрд рублей, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Почти 80% приезжих, которые находятся сейчас в стране, оформились фиктивно, отмечают они. За последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов сразу нескольких регионов провели задержания подозреваемых в организации нелегальной миграции. 13 декабря в Москве задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции Санкт-Петербурга. По версии следствия, за три года он поставил на фиктивный учет более 16 тыс. приезжих. А в Свердловской области в этот же день предъявили аналогичные обвинения восьми фигурантам, двое из которых служили в полиции.

Нелегальный учет

Сразу несколько задержаний по преступлениям в сфере нелегальной миграции провели сотрудники правоохранительных органов 13 декабря. Так, в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрея Колесникова. По версии следствия, с января 2020-го по январь 2023 года он помогал организованной преступной группировке ставить на фиктивный миграционный учет приезжих. Всего за три года таким образом легализовался в стране 16 251 иностранец.

При этом почти 3,2 тыс. из оформленных Колесниковым ранее привлекались к административной ответственности, а 76 — к уголовной, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» не содержит запретов на постановку приезжих на учет, но в случае привлечения к уголовной или административной ответственности они могут потерять право на пребывание в стране, пояснил «Известиям» адвокат коллегии адвокатов Москвы «Бондяков и партнеры» Владислав Егиян.

задержание
Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники управления собственной безопасности МВД провели обыски по этому делу, рассказал замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий. Также силовики провели оперативные мероприятия у секретаря Колесникова — по прежнему месту работы.

Подозреваемый был задержан в Москве, его доставят в Санкт-Петербург для проведения следственных мероприятий.

В тот же день в СК сообщили о расследовании похожего дела в Свердловской области. Там обвинение предъявили восьми фигурантам, в том числе двум сотрудницам правоохранительных органов. По версии следствия, они участвовали в незаконной постановке мигрантов на регистрационный учет по месту жительства, а также в оформлении фиктивных браков и изготовлении поддельных документов.

За последнюю неделю по тем же обвинениям задерживали сотрудников правоохранительных органов в Новгородской и Челябинской областях, а с конца октября в Ульяновской области расследуют дело о фиктивной регистрации мигрантов в хостеле, сообщала пресс-служба Следственного комитета.

Сколько грозит организаторам

Обвинение в превышении должностных полномочий Андрею Колесникову, вероятно, дополнится еще несколькими статьями, полагает эксперт по миграции, адвокат Ольга Родина.

Могут вменить организацию незаконной миграции группой лиц с использованием служебного положения, — предположила эксперт. — Еще и организацию или участие в преступном сообществе можно рассмотреть. Его отправят в СИЗО, а уголовное дело, вероятнее всего, передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Само дело будет очень объемным и громким.

наказание
Фото: ТАСС/Максим Киселев

Колесникову может грозить до 20 лет колонии строгого режима и штраф до 5 млн рублей, подчеркнула Ольга Родина.

Размах и последствия сопоставимы с коллапсом, так как за предоставление ложных сведений всем мигрантам, вставшим на учет по тем адресам, где они жили, грозит запрет на въезд, — сказала она.

Активное расследование и череда задержаний по всей стране связаны с концом года, сказал «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов.

— В это время такие события обычно начинают носить массовый характер по многим причинам, — отметил он. — В органах стандартно вводятся усиления и проводится много проверок.

Проблема с незаконной регистрацией давняя, напомнил эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Исторически так сложилось, что огромные потоки мигрантов стали приезжать на территорию России еще в 1960–1970-х годах, — рассказал он «Известиям». — После войны необходимо было восстанавливать страну, а демографическая яма не позволяла набрать необходимое количество рабочей силы, поэтому стали активно приезжать жители Средней Азии.

Второй крупный всплеск попал на конец 1990-х, считает эксперт. Страна в очередной раз переходила на новые производственные и законодательные рельсы, требовалось много рабочей силы, плюс потокам мигрантов способствовали различные ОПГ, которые орудовали в тот период.

рабочие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Работы меньше не стало, а приезжих активно используют на строительстве объектах и так далее. Проблема в том, что мало кто интересуется ими — были ли случаи привода в полицию, здоровье и так далее. Работодателям лишь бы побыстрее и подешевле, — считает эксперт. — Поэтому бизнес по нелегальной регистрации мигрантов и процветает. Причем были случаи, когда сам владелец бизнеса или подрядчик платил за то, чтобы его рабочим быстренько оформили разрешение на работу.

Справка «Известий»

В России 13 декабря впервые лишили гражданства за преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Москве. Мера коснулась двух приезжих мужчин в Москве, привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Лишать гражданства в таком порядке можно по новому закону, принятому в апреле. Мужчины стали гражданами России в установленном законом порядке.

В действие закон вступил в октябре — теперь лишиться приобретенного гражданства можно за распространение фейков о ВС РФ, дискредитацию армии, тяжкие преступления, а также за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму. Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, составляет 60 пунктов.

Нескончаемый поток

Число зарегистрированных Андреем Колесниковым иностранцев говорит о том, что дело было поставлено на поток и никакой отбор мигранты не проходили, считает адвокат Владислав Егиян.

— Для этого могли использоваться нежилые помещения, в которых иностранцы ставились на учет, хотя те там даже не появлялись, — сказал он. — Закон это прямо запрещает. Тем не менее такие схемы не редки — люди заселяют иностранных граждан в квартиры, где они не проживают, в аварийное и ветхое жилье, а также регистрируют десятки и сотни людей в обычных квартирах, где они никак не могут находиться одновременно. Бывают и случаи регистрации в несуществующем жилье.

жилье
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Около 80% всех мигрантов стоят на фиктивном учете в России, полагает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замглавы ФМС Вячеслав Поставнин.

— По большей части такие схемы делают при посредничестве недобросовестных правоохранителей. Конечно, есть другие способы, например с помощью «резиновой квартиры», когда договариваются с хозяйкой какой-нибудь, а потом говорят, что они не виноваты — виноват владелец недвижимости, — заявил эксперт «Известиям».

Бывают случаи, когда человек встал на учет, но его из базы удалили. В результате при оформлении каких-либо документов объясняют, что его нет в базе и буквально вынуждают идти к мошенникам.

— Есть другая проблема. Например, пожилой человек сдает квартиру, но сам хозяин не хочет их регистрировать, потому что ему нужно заплатить налоговой за постановку на учет мигрантов, — рассказал Вячеслав Поставнин. — А пожилому человеку деньги нужны, чтобы просто прокормить себя. Поэтому и начинается весь этот «схематоз». Как с этим бороться? Оторвать миграционный учет от налогового сбора. Поставили на учет — хорошо. Нет — тогда платите штраф.

погранпункт
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Из 17–18 млн предоставленных услуг по постановке на учет 10 млн могут быть фиктивными, считает Вадим Коженов. По его словам, это гигантский бизнес с огромным оборотом средств — порядка 40 млрд рублей. И это без учета разрешения на работу и вида на жительство.

— Если взять, что стоимость фиктивной постановки на учет в 4 тыс. рублей, а таких около 10 млн, то цифра складывается сама собой, — отметил он.

В этом нелегальном бизнесе задействовано огромное количество людей. Постановка на миграционный учет представляет собой очень устаревший механизм, оставшийся «в наследство от СССР», добавил Вадим Коженов. Для изменения ситуации следует цифровизировать эту систему, чтобы хоть немного сделать ее прозрачной, полагает он.

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