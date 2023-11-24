На чужой пай: подмосковных чиновников подозревают в махинации с землей

Уголовное дело о взятке, по которому 24 ноября были задержаны сразу два чиновника Ленинского городского округа Подмосковья, может быть связано с выведением в частную собственность государственных земель . Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Земли выводились из округа гектарами , рассказали местные активисты. По их словам, схема заключалась в скупке у бывших членов колхоза документов на землю, оставшихся после банкротства хозяйства, потом территорию оформляли в свою собственность . Обыски прошли в том числе в кадастровой компании жены экс-замглавы Ленинского городского округа Альберта Гравина, сообщил источник. При задержании бывший чиновник дал показания на своего экс-начальника — главу администрации, после чего тот тоже был задержан.

«Всё вокруг колхозное…»

Очередной коррупционный скандал разгорелся в Подмосковье — сразу два высокопоставленных руководителя одной из районных администраций стали фигурантами уголовного дела . Речь идет о бывшем замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберте Гравине и главе того же округа Алексея Спасском . Их задержали 24 ноября с разницей всего в несколько часов.

Все началось с Альберта Гравина: силовики задержали его 23 ноября по подозрению в крупной взятке — более 10 млн рублей , сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией. По его данным, сразу после задержания Гравина доставили в подмосковное управление Следственного комитета . На его съемной квартире, а также у его близких и родных , на других объектах недвижимости, принадлежащих его семье, прошли обыски .

Предполагается, что взятка была платой от коммерсанта, который мог рассчитывать на сотрудничество , сообщил источник. Дело, вероятно, связано с массовым хищением бывших колхозных земель , добавил источник. Они выводились из государственной собственности.

Фото: открытый источник Алексей Спасский и Альберт Гравин

Председатель Ленинского Совета активистов Анатолий Хомяков рассказал «Известиям», что Гравин с 2018 отвечал в округе за земельные отношения . По его словам, за это время в районе произошло много махинаций с землей, и в первую очередь с колхозными паями , которые через серые схемы были выведены из государственной собственности в частную .

— У нас на территории округа в советское время было два колхоза, которые были обанкрочены и ликвидированы как юридические лица вместе с имуществом, — рассказал «Известиям» Анатолий Хомяков. — Принадлежащие колхозу земли были расформированы. Но у бывших членов колхоза на руках оставались оригиналы свидетельств, подтверждающие их права на этих участки. Как раз эти бумаги и выкупали мошенники .

По словам активиста, дельцы действовали по принципу мертвых душ — за условные полмиллиона рублей выкупали у пайщиков право на земельный надел, после чего оформляли участки в собственность . Таким образом были выведены земли окружного лесного фонда, бывших сельхозпредприятий, городские скверы и другие территории общего пользования.

— Суммарно сотни гектаров по всему району оказались в частной собственности, при этом бюджет не получил за эти потерянные земли ни копейки , — сказал активист.

Он добавил, что, по его мнению, а также по мнению ряда других членов общественного совета, такое массовое хищение земли происходило в районе на протяжении нескольких лет . В марте 2022 года следователи возбудили по факту отчуждения бывших колхозных земель уголовное дело, но его подробности в Следственном комитете пока также не раскрывают . По мнению главы совета, задержание Гравина может быть связано как раз с этим «земельным» делом о колхозных паях .

Справка «Известий» С 2020 года суды регулярно рассматривают дела подмосковных чиновников В декабре 2020-го к 15 годам колонии был приговорен экс-глава Серпуховского района Александр Шестун за коррупцию. Позднее суд добавил ему семь месяцев за угрозу убийством судье. В марте 2022-го бывшего главу администрации Щелковского района Московской области Алексея Валова осудили на девять лет за получение взяток. Примерно тогда же девять с половиной лет колонии получил бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков по делу о жестоком убийстве своей любовницы. А 20 ноября к 18 годам колонии был приговорен экс-глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань за создание преступного сообщества. Это дело стало уже вторым для него. В декабре 2020 года Постриганя приговорили к 15 годам за взятку в особо крупном размере.

Как проходили обыски

24 ноября следователи нагрянули с обыском и в кадастровую компанию «Кибион», которая находится в подмосковном Ногинске и де-юре принадлежит супруге Альберта Гравина Эльмире Гравиной.

Судя по информации из открытых источников, жена задержанного чиновника занимается земельным бизнесом — в соцсетях она позиционирует себя как «эксперт по оформлению земли и недвижимости» .

По словам источника, «Кибион» был создан, после того как возглавляемое Гравиным БТИ расформировали . Новый бизнес был оформлен на супругу.

Источник не исключил, что эта компания участвовала в оформлении в частную собственность бывших колхозных земель. По его словам, при обыске в офисе компании «найдены предметы, имеющие отношение к расследованию» .

— Проводятся следственные действия с участниками преступной схемы, задержаны посредники, — добавил источник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жену экс-чиновника следователи также допросили, после чего отпустили , уточнил он.

Кроме кадастровой компании, у Эльвиры Гравиной есть еще свой подмосковный центр красоты и здоровья . «Любой бизнес — извлечение прибыли. А в бьюти-сфере это удовольствие, качество и помощь людям», — говорил Альберт Гравин на одном из мероприятий. Экс-замглавы округа часто выступал перед камерами — охотно давал интервью, любил разрезать ленточки. В интернете много видео с его участием в открытии компаний и социальных объектов. Вот он посещает «Бизнес-парк Ленинский» в Видном, а вот поясняет на местном ТВ тонкости кадастра.

За последние две недели жизнь Альберта Гравина кардинально изменилась — 7 ноября он подписал заявление о сложении полномочий . В беседе с «Известиями» Анатолий Хомяков предположил, что «наверху» могли знать о предстоящем задержании чиновника и, скорее всего, «попросили» покинуть пост .

В соцсетях местные активисты ранее уже не раз требовали отправить Альберта Гравина в отставку, а «земли вернуть государству» . Жители неоднократно обвиняли Гравина, что он мог лоббировать интересы некоторых бизнес-структур, в частности строительных компаний. Так, на одной из встреч с обманутыми дольщиками чиновник выступил в защиту девелопера, чем вызвал возмущение людей.

В своих публичных выступлениях экс-чиновник неоднократно заявлял о готовности всячески помогать подмосковскному бизнесу . Говорил, что «позиция руководства городского округа — это обеспечение бизнеса комфортным рабочим пространством и условиями труда». «Конечно, в рамках законодательства», — добавлял он.

Альберт Гравин занял пост вице-мэра Ленинского округа около пяти лет назад. До этого он, кроме уже упомянутого БТИ, работал в таможне и в общей сложности провел на госслужбе 25 лет . Согласно официальной декларации о доходах, чиновник зарабатывал в среднем по 2 млн рублей в год . Его супруга — немногим меньше.

Признательные показания

Как пояснил источник, схема по переводу государственных земель в частные вскрылась случайно . В правоохранительные органы пришел мужчина, рассказавший, что обратился к Гравину с просьбой помочь перевести земли из одной категории в другую. За что с него попросили 60 млн рублей . Удивившись расценкам, человек обратился к силовикам. Те задержали Гравина, а тот дал показания на своего начальника . Что именно рассказал на допросе экс-чиновник, пока неизвестно — следствие по делу продолжается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В результате спустя менее чем через сутки силовики пришли за бывшим начальником Альберта Гравина — главой Ленинского округа Алексеем Спасским .

Это «выступление дуэтом» двух задержанных руководителей жители округа встретили с воодушевлением — в пабликах они вовсю ругают обоих чиновников и благодарят следователей.

Происходящее типично по такой категории преступлений, как получение взятки в особо крупном размере , полагает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.

— Взятка относится к особо тяжким коррупционным преступлениям с санкцией от восьми до 15 лет , — напомнил «Известиям» адвокат. — Однако в случае с задержанными подмосковными чиновниками упоминались махинации с землей, поэтому, вполне вероятно, дело могут переквалифицировать на мошенничество .

Как и взятка, мошенничество считается тяжким преступлениям с санкцией до 10 лет лишения свободы .