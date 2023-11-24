На чужой пай: подмосковных чиновников подозревают в махинации с землей
Уголовное дело о взятке, по которому 24 ноября были задержаны сразу два чиновника Ленинского городского округа Подмосковья, может быть связано с выведением в частную собственность государственных земель. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Земли выводились из округа гектарами, рассказали местные активисты. По их словам, схема заключалась в скупке у бывших членов колхоза документов на землю, оставшихся после банкротства хозяйства, потом территорию оформляли в свою собственность. Обыски прошли в том числе в кадастровой компании жены экс-замглавы Ленинского городского округа Альберта Гравина, сообщил источник. При задержании бывший чиновник дал показания на своего экс-начальника — главу администрации, после чего тот тоже был задержан.
«Всё вокруг колхозное…»
Очередной коррупционный скандал разгорелся в Подмосковье — сразу два высокопоставленных руководителя одной из районных администраций стали фигурантами уголовного дела. Речь идет о бывшем замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберте Гравине и главе того же округа Алексея Спасском. Их задержали 24 ноября с разницей всего в несколько часов.
Все началось с Альберта Гравина: силовики задержали его 23 ноября по подозрению в крупной взятке — более 10 млн рублей, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией. По его данным, сразу после задержания Гравина доставили в подмосковное управление Следственного комитета. На его съемной квартире, а также у его близких и родных, на других объектах недвижимости, принадлежащих его семье, прошли обыски.
Предполагается, что взятка была платой от коммерсанта, который мог рассчитывать на сотрудничество, сообщил источник. Дело, вероятно, связано с массовым хищением бывших колхозных земель, добавил источник. Они выводились из государственной собственности.
Председатель Ленинского Совета активистов Анатолий Хомяков рассказал «Известиям», что Гравин с 2018 отвечал в округе за земельные отношения. По его словам, за это время в районе произошло много махинаций с землей, и в первую очередь с колхозными паями, которые через серые схемы были выведены из государственной собственности в частную.
— У нас на территории округа в советское время было два колхоза, которые были обанкрочены и ликвидированы как юридические лица вместе с имуществом, — рассказал «Известиям» Анатолий Хомяков. — Принадлежащие колхозу земли были расформированы. Но у бывших членов колхоза на руках оставались оригиналы свидетельств, подтверждающие их права на этих участки. Как раз эти бумаги и выкупали мошенники.
По словам активиста, дельцы действовали по принципу мертвых душ — за условные полмиллиона рублей выкупали у пайщиков право на земельный надел, после чего оформляли участки в собственность. Таким образом были выведены земли окружного лесного фонда, бывших сельхозпредприятий, городские скверы и другие территории общего пользования.
— Суммарно сотни гектаров по всему району оказались в частной собственности, при этом бюджет не получил за эти потерянные земли ни копейки, — сказал активист.
Он добавил, что, по его мнению, а также по мнению ряда других членов общественного совета, такое массовое хищение земли происходило в районе на протяжении нескольких лет. В марте 2022 года следователи возбудили по факту отчуждения бывших колхозных земель уголовное дело, но его подробности в Следственном комитете пока также не раскрывают. По мнению главы совета, задержание Гравина может быть связано как раз с этим «земельным» делом о колхозных паях.
Как проходили обыски
24 ноября следователи нагрянули с обыском и в кадастровую компанию «Кибион», которая находится в подмосковном Ногинске и де-юре принадлежит супруге Альберта Гравина Эльмире Гравиной.
Судя по информации из открытых источников, жена задержанного чиновника занимается земельным бизнесом — в соцсетях она позиционирует себя как «эксперт по оформлению земли и недвижимости».
По словам источника, «Кибион» был создан, после того как возглавляемое Гравиным БТИ расформировали. Новый бизнес был оформлен на супругу.
Источник не исключил, что эта компания участвовала в оформлении в частную собственность бывших колхозных земель. По его словам, при обыске в офисе компании «найдены предметы, имеющие отношение к расследованию».
— Проводятся следственные действия с участниками преступной схемы, задержаны посредники, — добавил источник.
Жену экс-чиновника следователи также допросили, после чего отпустили, уточнил он.
Кроме кадастровой компании, у Эльвиры Гравиной есть еще свой подмосковный центр красоты и здоровья. «Любой бизнес — извлечение прибыли. А в бьюти-сфере это удовольствие, качество и помощь людям», — говорил Альберт Гравин на одном из мероприятий. Экс-замглавы округа часто выступал перед камерами — охотно давал интервью, любил разрезать ленточки. В интернете много видео с его участием в открытии компаний и социальных объектов. Вот он посещает «Бизнес-парк Ленинский» в Видном, а вот поясняет на местном ТВ тонкости кадастра.
За последние две недели жизнь Альберта Гравина кардинально изменилась — 7 ноября он подписал заявление о сложении полномочий. В беседе с «Известиями» Анатолий Хомяков предположил, что «наверху» могли знать о предстоящем задержании чиновника и, скорее всего, «попросили» покинуть пост.
В соцсетях местные активисты ранее уже не раз требовали отправить Альберта Гравина в отставку, а «земли вернуть государству». Жители неоднократно обвиняли Гравина, что он мог лоббировать интересы некоторых бизнес-структур, в частности строительных компаний. Так, на одной из встреч с обманутыми дольщиками чиновник выступил в защиту девелопера, чем вызвал возмущение людей.
В своих публичных выступлениях экс-чиновник неоднократно заявлял о готовности всячески помогать подмосковскному бизнесу. Говорил, что «позиция руководства городского округа — это обеспечение бизнеса комфортным рабочим пространством и условиями труда». «Конечно, в рамках законодательства», — добавлял он.
Альберт Гравин занял пост вице-мэра Ленинского округа около пяти лет назад. До этого он, кроме уже упомянутого БТИ, работал в таможне и в общей сложности провел на госслужбе 25 лет. Согласно официальной декларации о доходах, чиновник зарабатывал в среднем по 2 млн рублей в год. Его супруга — немногим меньше.
Признательные показания
Как пояснил источник, схема по переводу государственных земель в частные вскрылась случайно. В правоохранительные органы пришел мужчина, рассказавший, что обратился к Гравину с просьбой помочь перевести земли из одной категории в другую. За что с него попросили 60 млн рублей. Удивившись расценкам, человек обратился к силовикам. Те задержали Гравина, а тот дал показания на своего начальника. Что именно рассказал на допросе экс-чиновник, пока неизвестно — следствие по делу продолжается.
В результате спустя менее чем через сутки силовики пришли за бывшим начальником Альберта Гравина — главой Ленинского округа Алексеем Спасским.
Это «выступление дуэтом» двух задержанных руководителей жители округа встретили с воодушевлением — в пабликах они вовсю ругают обоих чиновников и благодарят следователей.
Происходящее типично по такой категории преступлений, как получение взятки в особо крупном размере, полагает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.
— Взятка относится к особо тяжким коррупционным преступлениям с санкцией от восьми до 15 лет, — напомнил «Известиям» адвокат. — Однако в случае с задержанными подмосковными чиновниками упоминались махинации с землей, поэтому, вполне вероятно, дело могут переквалифицировать на мошенничество.
Как и взятка, мошенничество считается тяжким преступлениям с санкцией до 10 лет лишения свободы.
Факт дачи Альбертом Гравиным признательных показаний на Алексея Спасского может означать, что он сотрудничает со следствием, пытаясь смягчить возможное наказание. Адвокат добавил, что ничего хорошего для Алексея Спасского это не сулит — показания экс-подчиненного могут послужить железным доказательством вины начальника.