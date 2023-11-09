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Крипта и валюта: в чем подозревают замминистра МВД Дагестана

Суд арестовал Руфата Исмаилова до 2 января 2024 года
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Басманный районный суд Москвы 8 ноября отправил в СИЗО замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и его подчиненного Далгата Абдулгапурова. Им вменяется получение взяток на сумму 300 тыс. и 1 млн рублей, а также превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия — следствие считает, что они незаконно возбудили уголовное дело против местного предпринимателя. Эксперты не исключают, что их задержание — это результат выборочных чисток среди сотрудников правоохранительных органов на фоне последних событий в Махачкале.

Две взятки: версия следствия

В ходе обысков в квартире заместителя министра МВД Дагестана Руфата Исмаилова было изъято 500 тыс. рублей в различной валюте, подарочные сертификаты на 400 тыс., а также дорогостоящие часы и ювелирные украшения. Об этом заявила представитель Следственного комитета РФ, выступая 8 ноября на заседании Басманного райсуда Москвы и мотивируя свое ходатайство об аресте подозреваемого. Суд поддержал эту позицию и поместил Исмаилова и его подчиненного Далгата Абдулгапурова под стражу до 2 января 2024 года.

Высокопоставленным представителям МВД Дагестана предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. 7 ноября сотрудники ФСБ задержали Руфата Исмаилова в Махачкале.

суд

Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Следствие установило, что подозреваемые в августе 2022 года получили 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома. В октябре того же года, как полагают правоохранители, Исмаилов и Абдулгапуров получили еще одну взятку в размере 1 млн рублей. Как сказал следователь во время заседания суда, взятку они получили за то, что «поспособствовали принятию положительного процессуального решения по факту хищения бюджетных средств в размере 30 млн рублей, выделенных в качестве материнского капитала».

В обоих случаях деньги были получены от неустановленных следствием лиц. Также Следственный комитет полагает, что помогать Исмаилову и Абдулгапуров могли сотрудники следственного управления МВД республики.

Бизнес-партнеры

В начале 2022 года Исмаилов и Абдулгапуров решили заняться криптовалютным бизнесом и передали 100 млн рублей предпринимателю Фролову для покупки аппаратуры для майнинга, следует из материалов расследования. Фролов обещание не выполнил. Тогда обиженные полковники инициировали уголовное преследование бизнесмена по статье об особо крупном мошенничестве. Основанием для его возбуждения послужили заявления от подставных свидетелей.

суд

Начальник следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Таким образом Исмаилов и Абдулгапуров собирались «оказать давление на Фролова и вернуть вложенные средства», говорится в материалах, представленных суду. Следователи установили, что обвиняемые под угрозами насилия в итоге всё же вынудили Фролова вернуть 100 млн рублей, после чего переквалифицировали его обвинение на более мягкое. В итоге суд назначил ему лишь штраф.

Вину не признали

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения 8 ноября 2023 года обвиняемые вину не признали. В частности, Исмаилов назвал все обвинения бредом. Его адвокат также указал на то, что никаких доказательств, кроме «результата оперативно-разыскных мероприятий, в деле нет». Он просил назначить своему подзащитному домашний арест либо отпустить под залог в 5 млн рублей. Но Исмаилова и Абдулгапурова отправили в СИЗО.

— Человек проработал почти 30 лет в органах, — заявил адвокат Сергей Булаев, уверяя суд, что Исмаилов не собирается скрываться от органов суда и следствия и должен заботиться о семерых детях.

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Следователь и прокурор, в свою очередь, настаивали на том, что Исмаилов обладает обширными связями в правоохранительных органах и может уничтожить доказательства по делу или скрыться.

Руфат Исмаилов — сын мирового судьи участка № 24 Дербента Икмета Исмаилова. Он окончил Нижегородскую академию МВД РФ, в правоохранительных органах работает с 1996 года. На должность заместителя министра республиканского МВД его назначили в декабре 2019 года. До этого он был заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как сообщил «Известиям» член общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, на Исмаилова нередко поступали жалобы о том, что предполагаемые преступники часто уходили от наказания, а также из-за волокиты при расследовании уголовных дел.

В то же время он добавил, что задержание Исмаилова может быть результатом чисток среди сотрудников правоохранительных органов и чиновников региона.

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Политолог Дмитрий Журавлев считает, что повышенное внимание к чиновникам Дагестана может быть связано в том числе с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы.

— Безусловно, последние события в Махачкале привели к выборочным чисткам в рядах сотрудников правоохранительных органов. Особое внимание обращают на коррупционные и должностные преступления, — сказал эксперт.

Он также не исключил, что некоторые перестановки в административном аппарате республики и уголовные дела становятся результатом устранения иностранного влияния на регион в условиях специальной военной операции.

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