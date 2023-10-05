Поличная доставка: что грозит оперу за передачу взятки в Фонд капремонта

В Москве задержали сотрудника ОМВД по району Хамовники за пособничество в передаче взятки, сообщили в пресс-службе столичного МВД. Размер взятки составлял 19 млн рублей, а предназначалась она должностным лицам из московского Фонда капитального ремонта, дополнил информацию источник «Известий» в правоохранительных органах. По данным следствия, старшина полиции вручал деньги от имени двух строительных компаний — это якобы была плата за разрешение строить на объектах фонда и право выбора подрядов. Пока в деле один фигурант, но вскоре могут быть новые задержания, считают эксперты.

Первая очередь

Московского оперуполномоченного ОМВД по району Хамовники задержали за пособничество в передаче взятки, сообщила пресс-служба столичного МВД. Возбуждено уголовное дело.

«При подтверждении вины указанного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — подчеркнули в МВД.

Задержанным оказался старшина полиции Константин Закутный, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Он также рассказал, что, по версии следователей, оперативник передал почти 19 млн рублей «неустановленным должностным лицам из Фонда капитального ремонта Москвы» от двух компаний — «ДМСК Групп» и «Технология реставрации».

За это вознаграждение Фонду капремонта предлагалось внести «Технологию реставрации» в список организаций, которым разрешено проводить строительные работы на подконтрольных фонду объектах, добавил источник «Известий». А для «ДМСК Групп» просили предоставить право выбирать конкретные объекты для строительства вне конкурса, сообщил собеседник издания. Когда Закутный передал взятку, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Согласно сервисам «Руспрофайл» и СПАРК, обе компании связаны с бизнесменом Дмитрием Лопатиным: он с февраля по март 2023 года был гендиректором ООО «Технология реставрации», а затем перешел на ту же должность в ООО «ДМСК Групп».

«Технология реставрации» занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов, сооружением дорог, мостов и метро. Данные по судебным делам и выручке компании в открытом доступе отсутствуют, но в числе ее заказчиков в рамках госзакупок значится администрация Руднянского района Смоленской области. Ее заказ был на сумму 3,5 млн рублей за капремонт общественной бани в 2023 году.

У «ДМСК Групп» за последние 10 лет было 40 судебных дел. Больше всего исков — от строительной компании «Мосстрой-Сити» и Совкомбанка. Только за 2023 год организация является ответчиком по 15 делам — общая сумма исков к ней составляет 39 млн рублей. 2022 год компания завершила с убытком в 6 тыс. рублей. При этом выручка составила 18 млн рублей. Кредиторская задолженность составляет 52 млн рублей, а дебиторская — 19 млн. В середине июля 2023 года налоговая служба заблокировала часть счетов компании.

В 2020 году «ДМСК Групп» заключила и завершила два контракта в рамках госзакупок — заказчиками стали компания ФГКУ «Центррезерв», учредителем которой выступает Рослесхоз, — стоимость составила 795 тыс. рублей. Еще один контракт был заключен с домом престарелых — Кинешемским домом-интернатом — на 501 тыс. рублей.

Удвоение фигурантов

Статус участия сотрудников Фонда капремонта пока не известен. В делах о взятках, если одна из сторон обращается в правоохранительные органы и заявляет о преступлении, то она освобождается от ответственности, пояснил «Известиям» адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук.

— В данном случае может быть несколько вариантов. Кто-то то из потенциальных взяткополучателей мог обратиться в органы, — рассказал он. — Но могли обратиться сотрудники стройкомпаний, если ранее уже передали деньги, а их вопрос не был решен.

Таким образом, тот, кто первым обратился в правоохранительные органы, например, раскаиваясь в том, что получил деньги, освобождается от ответственности, пояснил адвокат.

— А всех остальных привлекают за дачу взятки, — сказал он.

О фактах таких преступлений иногда становится известно в результате работы Управления собственной безопасности МВД РФ. В частности, в кабинетах чиновников оно может установить скрытые камеры и прослушивающие устройства, рассказал Александр Бурчук.

Он заявил, что сотрудники полиции столичного ЦАО находятся «в череде бесконечных коррупционных скандалов». Руководящие должности в этих отделах полиции эксперт назвал расстрельными.

Адвокат Максим Калинов также полагает, что руководство отдела должно было знать о происходящем.

— Для многих полицейских служба превращается просто в коммерческую деятельность, — считает эксперт.

Также он предположил, что после установления всех обстоятельств совершения преступления появятся новые уголовные дела и вопросы у следователей возникнут к руководству старшины Закутного.

— Тут могут быть и дела о пособничестве и посредничестве в получении взятки. Следствием будет устанавливаться, каким именно образом была получена информация, способы совершения преступления и роль каждого из участников, — отметил Максим Калинов.

По его словам, может быть возбуждено и дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы.

Статья же о посредничестве во взяточничестве, которую вменяют Закутному, предусматривает несколько санкций. Наиболее мягкая мера — это штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей. Наиболее строгая — до 12 лет лишения свободы.