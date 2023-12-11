Добро пожалуйте: как недобросовестные чиновники зарабатывают на мигрантах

Схема оформления мигрантов на работу в России, которой могли пользоваться задержанные 11 декабря подмосковные чиновники, не нова , отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. 11 подозреваемых, трое из которых работали консультантами при министерствах соцразвития и инвестиций и промышленности Московской области, за 12 тыс. рублей оформляли квоты для привлечения иностранных работников. В среднем за раз делалось до 350 таких документов. В том, что грозит подозреваемым, к чему могли привести подобные действия и можно ли искоренить эту проблему, разбирались "Известия".

Процедурное ускорение

По подозрению во взяточничестве были задержаны 11 человек, двое из которых трудились консультантами отдела при министерстве социального развития Подмосковья, а еще один занимал аналогичную должность при министерстве инвестиций и промышленности области . Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Известия» направили запросы в ведомства, о которых заявил СК. По версии правоохранительных органов, на протяжении четырех лет — с 2019 по 2023 год — эта группа выдавала квоты на работу мигрантов в России. За свои труды ее участники получали вознаграждение от заинтересованных бизнесменов .

Чтобы иностранцу из визовой страны приехать в Россию на службу, его будущему работодателю необходимо получить на него разрешение , пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. Для этого он должен разместить вакансию сроком не менее 30 дней в центре занятости, встать на учет в МВД, оформить ему приглашение на въезд и получить эту квоту .

— Это очень сложная система, — подчеркнул эксперт. — Например, у человека индийский ресторан и он хочет, чтобы еду готовили именно индусы. Тогда бизнесмен должен убедить, что русские не смогут сделать тоже самое. Около трех месяцев ему придется это доказывать: собирать различные справки, документы и прочее .

Каждому мигранту также необходимо предоставить пакет медицинских документов, подтвердив, что они ничем опасным не болеют , добавил криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Опасность таких коррупционных схем в том, что и медицинские справки могут подделываться, — рассказал он «Известиям». — Следовательно, мигранты могут вполне завести в Россию разные заболевания, которые могут устроить эпидемии .

Как полагают следователи, в среднем за одного такого иностранного гражданина предприниматели платили по 12 тыс. рублей. За раз оформлялось от 100 до 350 квот — в зависимости от потребности заказчика. Таким образом за четыре года подозреваемые могли получили от 213 млн рублей .

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток . Следователи допросили около 30 человек, провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, во время которых изъяли крупные суммы денежных средств.

Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания . Сейчас они находятся под домашним арестом.

Справка «Известий» Квоты нужны только для тех иностранцев, которые живут в странах, у которых есть визовый режим с Россией — их для работы в России должен пригласить работодатель. На 2024 год установлена квота для привлечения иностранных работников на основании визы в пределах 155,9 тыс. разрешений. На 2023-й квота составляла 123,9 тыс. На безвизовых иностранцев и граждан стран ЕАЭС требование квоты не распространяются. Они оформляются на работу, получая патент.

Как работала схема

Схема, которая использовалась в Подмосковье, не нова, — злоумышленники так работают с бизнесменами, которые собираются взять на работу именно мигрантов из визовых стран , пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. Чаще всего, по его словам, такими схемами пользуются для оформления на работу вьетнамцев, китайцев и филиппинцев .

— Брали, в целом, недорого, — отметил он. — Возможно, что заявленные 12 тыс. рублей — это только суммы, которые удалось доказать , но стоимость для коммерсантов могла быть значительно выше.

Сложности с правильным оформлением всех документов — основная проблема именно этого сектора миграции , подчеркнул эксперт: если работник окажется не того гражданства или квалификации, то принять его не получится.

— Думаю, что в этом случае, за 12 тыс. рублей, предприниматели избегали всех этих сложностей , — предположил он. — Важно отметить, что в Москве система работает прозрачно, а вот в регионах могут возникать случаи коррупции .

Максимальное наказание для устроивших схему по легализации иностранных работников — лишение свободы на срок до 15 лет , рассказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— В данном случае подозреваемым может быть вменено в вину также создание преступного сообщества , — отметил он. — По этой статье максимальное лишение свободы могут назначить на срок до 20 лет .

Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что все пункты статей указывают на особо крупный размер — более 1 млн рублей .

— При посредничестве предусмотрены сроки лишения свободы от семи до 12 лет , — сказал он «Известиям». — Эти преступления отнесены к особо тяжким, так что условными сроками или какими-то иными поблажками, фигуранты не отделаются .

В то же время человека, который давал взятку, могут освободить от уголовной ответственности, если тот активно способствовал правоохранительным органам , пояснил Владимир Кузнецов. Вторая причина, — если эти деньги вымогались.