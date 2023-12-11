Добро пожалуйте: как недобросовестные чиновники зарабатывают на мигрантах
Схема оформления мигрантов на работу в России, которой могли пользоваться задержанные 11 декабря подмосковные чиновники, не нова, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. 11 подозреваемых, трое из которых работали консультантами при министерствах соцразвития и инвестиций и промышленности Московской области, за 12 тыс. рублей оформляли квоты для привлечения иностранных работников. В среднем за раз делалось до 350 таких документов. В том, что грозит подозреваемым, к чему могли привести подобные действия и можно ли искоренить эту проблему, разбирались "Известия".
Процедурное ускорение
По подозрению во взяточничестве были задержаны 11 человек, двое из которых трудились консультантами отдела при министерстве социального развития Подмосковья, а еще один занимал аналогичную должность при министерстве инвестиций и промышленности области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Известия» направили запросы в ведомства, о которых заявил СК. По версии правоохранительных органов, на протяжении четырех лет — с 2019 по 2023 год — эта группа выдавала квоты на работу мигрантов в России. За свои труды ее участники получали вознаграждение от заинтересованных бизнесменов.
Чтобы иностранцу из визовой страны приехать в Россию на службу, его будущему работодателю необходимо получить на него разрешение, пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. Для этого он должен разместить вакансию сроком не менее 30 дней в центре занятости, встать на учет в МВД, оформить ему приглашение на въезд и получить эту квоту.
— Это очень сложная система, — подчеркнул эксперт. — Например, у человека индийский ресторан и он хочет, чтобы еду готовили именно индусы. Тогда бизнесмен должен убедить, что русские не смогут сделать тоже самое. Около трех месяцев ему придется это доказывать: собирать различные справки, документы и прочее.
Каждому мигранту также необходимо предоставить пакет медицинских документов, подтвердив, что они ничем опасным не болеют, добавил криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.
— Опасность таких коррупционных схем в том, что и медицинские справки могут подделываться, — рассказал он «Известиям». — Следовательно, мигранты могут вполне завести в Россию разные заболевания, которые могут устроить эпидемии.
Как полагают следователи, в среднем за одного такого иностранного гражданина предприниматели платили по 12 тыс. рублей. За раз оформлялось от 100 до 350 квот — в зависимости от потребности заказчика. Таким образом за четыре года подозреваемые могли получили от 213 млн рублей.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. Следователи допросили около 30 человек, провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, во время которых изъяли крупные суммы денежных средств.
Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Как работала схема
Схема, которая использовалась в Подмосковье, не нова, — злоумышленники так работают с бизнесменами, которые собираются взять на работу именно мигрантов из визовых стран, пояснил «Известиям» независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. Чаще всего, по его словам, такими схемами пользуются для оформления на работу вьетнамцев, китайцев и филиппинцев.
— Брали, в целом, недорого, — отметил он. — Возможно, что заявленные 12 тыс. рублей — это только суммы, которые удалось доказать, но стоимость для коммерсантов могла быть значительно выше.
Сложности с правильным оформлением всех документов — основная проблема именно этого сектора миграции, подчеркнул эксперт: если работник окажется не того гражданства или квалификации, то принять его не получится.
— Думаю, что в этом случае, за 12 тыс. рублей, предприниматели избегали всех этих сложностей, — предположил он. — Важно отметить, что в Москве система работает прозрачно, а вот в регионах могут возникать случаи коррупции.
Максимальное наказание для устроивших схему по легализации иностранных работников — лишение свободы на срок до 15 лет, рассказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.
— В данном случае подозреваемым может быть вменено в вину также создание преступного сообщества, — отметил он. — По этой статье максимальное лишение свободы могут назначить на срок до 20 лет.
Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что все пункты статей указывают на особо крупный размер — более 1 млн рублей.
— При посредничестве предусмотрены сроки лишения свободы от семи до 12 лет, — сказал он «Известиям». — Эти преступления отнесены к особо тяжким, так что условными сроками или какими-то иными поблажками, фигуранты не отделаются.
В то же время человека, который давал взятку, могут освободить от уголовной ответственности, если тот активно способствовал правоохранительным органам, пояснил Владимир Кузнецов. Вторая причина, — если эти деньги вымогались.
Чтобы решить проблему в этом сегменте следует распространить действующую систему патентов на трудовых мигрантов из визовых стран. Эта система, по словам Вадима Коженова, гораздо прозрачнее и удобнее как для самих сотрудников, так и для их работодателей.