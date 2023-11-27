Дали по рукам: для чиновников введут наказание за мелкие взятки

В России планируют ввести отдельное наказание за получение мелких — до 10 тыс. рублей — взяток для должностных лиц, а также менеджеров коммерческих организаций. Оно будет гораздо строже, чем для обычных граждан. Вместо одного года тюрьмы виновным будет грозить до трех лет лишения или четырех лет ограничения свободы, а также штраф до 1 млн рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов получил положительные отзывы Верховного суда и кабмина и может быть принят ГД в декабре. Его необходимость авторы объясняют ростом коррупционных преступлений. Эксперты видят в инициативе не только плюсы, но и минусы — последние заключаются в том, что взяткой до 10 тыс. рублей может считаться любой подарок в знак благодарности.

По отдельным составам

В России ужесточат наказание за дачу мелких взяток до 10 тыс. рублей. Более строго такое преступление будет наказываться, если оно совершено должностным лицом или в случае коммерческого подкупа. Такой законопроект депутатов от фракций «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду» с поправками в УК РФ Госдума может принять в первом чтении уже в декабре. Это следует из плана законопроектной деятельности нижней палаты, с которым ознакомились «Известия». Также эту информацию подтвердили в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Один из авторов законопроекта зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный объяснил необходимость ужесточения наказания ростом случаев мелкого взяточничества.

— Понятно, что речь не идет о серьезных суммах, но в целом ущерб от таких коррупционеров достаточно весомый, особенно с учетом роста таких преступлений. С 2020 года их количество увеличилось уже на треть. Сейчас это каждое пятое от всех преступлений коррупционной направленности, — пояснил парламентарий.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

По его словам, это объясняется тем, что коррупционеры стали менять тактику, заменив единовременную крупную взятку на систематические поборы.

— Получается, если вымогатель берет 20 раз по 10 тыс. рублей, по закону он всё равно будет мелким взяточником. Но очевидно, что он представляет неменьшую опасность, — отметил Анатолий Выборный.

В законопроекте речь идет о выделении в ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» самостоятельных составов преступлений. К ним предлагают отнести дачу и получение мелкой взятки должностным лицом или иностранным должностным лицом, а также незаконную передачу и получение предмета мелкого коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

За эти преступления предлагается ввести отдельные наказания. Так, за дачу или получение взятки должностными лицами предлагается ввести штраф до 300 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет. Если такое преступление будет совершено группой лиц, осужденным за это ранее или с признаками вымогательства взятки, то за это предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей, либо исправительными работами на срок до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок от трех месяцев до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За коммерческий подкуп предлагается наказывать штрафом до 150 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. За совершение же преступления с отягчающими обстоятельствами (группой лиц по предварительному сговору, ранее судимым лицом) будет уже грозить штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

По действующему законодательству наказанием по обеим статьям без отягчающих обстоятельств станет штраф до 200 тыс. рублей, а также ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до одного года.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Как выяснили «Известия», законопроект получил концептуальную поддержку Верховного суда и правительства. При этом оба института попросили авторов доработать документ. В частности, ВС предложил разграничить ответственность за действия при получении мелкой взятки или мелкого коммерческого подкупа, увеличив размеры и сроки наказания за такие преступления. В правительстве же также предложили авторам уточнить эти санкции.

В кабмине на запрос «Известий» ответили, что позиция правительства представлена в официальном отзыве.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать необходимость ужесточения наказания.

По новой схеме

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, большинство взяточников в стране попадаются на мелких суммах, не превышающих 10 тыс. рублей. Так, за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) за прошлый год было осуждено 2479 человек, четверо оправданы. За получение более крупных сумм в виде взяток осуждены 1367 человек.

В пояснительной записке авторы отмечают, что в 2020 году было зарегистрировано 5274 случая взяток в размере менее 10 тыс. рублей. В 2021-м их число выросло до 7031. Их доля составила 20% (17,1%) от всех преступлений коррупционной направленности.

— Нет взяточничества крупного и мелкого. Это как болезнь, которая охватывает организм, и лечить ее нужно целиком, каждый самый мелкий метастаз, иначе он рано или поздно прорастет, — пояснил «Известиям» необходимость принятия законопроекта еще один его автор первый зампред комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией (ЛДПР) Андрей Луговой.

По его словам, нельзя, чтобы создавалось впечатление, что взятка до определенного размера — это не преступление, а проступок, если и попадешься — ничего страшного.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Любая попытка «решить вопрос» вопреки закону должна наказываться жестко. Коррупция должна стать абсолютно неприемлемым, однозначно осуждаемым явлением. Власть и чиновничество в России, особенно в нынешних условиях, должны быть кристально прозрачны перед обществом, — отметил депутат.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников назвал инициативу давно назревшей.

— Безусловно, чиновники — одна из уязвимых категорий с точки зрения коррупционных рисков. Сейчас мы видим, что депутатский корпус занимается шлифовкой законодательства и делает его более приемлемым с точки зрения нашей действительности. Поэтому это давно назрело, и такой законопроект можно поддержать, — пояснил он «Известиям».

Эксперт по региональной политике и власти Константин Калачев нашел в инициативе плюсы и минусы.

— Депутаты хотят принять такой закон неслучайно. Мелкое взяточничество у нас очень распространено, и, конечно, с ним надо бороться. Но не стоит забывать, что к такой мелкой взятке можно отнести любой подарок, который человек хочет отдать в знак благодарности, например бутылку шампанского или коробку конфет. Ведь в России есть такая традиция благодарить, — отметил Константин Калачев.

По его словам, более эффективной мерой в этой борьбе могла бы стать цифровизация, чтобы человек при получении тех или иных справок не соприкасался с чиновниками. А так, в случае принятия данного законопроекта любого представителя власти или топ-менеджера можно будет очень легко подставить, просто вручив ему подарок, чтобы он после этого стал фигурантом уголовного дела, резюмировал эксперт.