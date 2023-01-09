Ни дать, ни взять: Россия выходит из антикоррупционной конвенции СЕ

Россия отказывается от европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которую ратифицировала в 2006 году. Распоряжение об этом в первый рабочий день нового года внес президент России Владимир Путин. Это первый случай, когда страна сама денонсирует документ. Что означает для России выход из Конвенции и кто будет бороться с коррупцией в стране — в материале «Известий».

Ни дать ни взять Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Что такое Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию

Антикоррупционная Конвенция была разработана под эгидой Совета Европы в 1999 году. Всего в группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) вошли 50 стран Европы, Прибалтики и Закавказья, а также Россия, Турция и Казахстан. Москва подписала документ в числе первых в 1999 году, а ратифицировала его в 2006 году.

Согласно документу, работа группы призвана усовершенствовать механизмы и законы по борьбе с коррупцией в отдельных странах, а также сформировать базу для обмена позитивным опытом по выявлению и предотвращению коррупции. Заложенные в уставе Конвенции механизмы обеспечивали эффективный мониторинг странами-членами антикоррупционных норм Совета Европы и при этом не наносили ущерб национальным интересам стран, заявляли в МИДе.

В 2018 году группа положительно оценила нормы антикоррупционного законодательства РФ и внесла рекомендации по дальнейшему улучшению работы. Россию в ГРЕКО представляли сотрудники Генеральной прокуратуры РФ, с 2009 года делегацию возглавлял первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Ни дать ни взять Фото: TASS/STEPHANIE LECOCQ

Как пояснили в МИДе в декабре 2022 года, решение покинуть ГРЕКО и выйти из Конвенции было принято Россией на фоне дискриминации страны внутри организации. В марте членство России в группе ГРЕКО было прекращено, но право мониторить выполнение Москвой обязательств ГРЕКО за собой оставила. Кроме того, Россию лишили права голоса и права обсуждать доклады стран-участниц. При этом Россия продолжала вносить положения Конвенции в свое законодательство и способствовала совершенствованию самой Конвенции. Поскольку условия работы в группе стали неприемлемыми, МИД предложил правительству денонсировать Конвенцию и выйти из ГРЕКО. Правительство внесло президенту соответствующее предложение 22 декабря. Совет Европы Россия покинула еще раньше, в марте 2022 года, а с 2014 была лишена права голоса в Парламентской ассамблее СЕ — главной «трибуне» организации.

Формально Россия остается участником еще 40 международных договоров Совета Европы. Среди них — конвенции о взаимном признании дипломов и ученых степеней, о взаимной правовой помощи по уголовным и налоговым делам, о выдаче преступников и предупреждении пыток, о защите архитектурного наследия и совместном кинопроизводстве. Прекратить действие этих конвенций в отношении России правительство предложило 29 декабря.

Борьба с коррупцией в России

Противодействие коррупции (от лат. corruptio, «подкуп») в последнее время является предметом особого внимания со стороны нашего государства. Основной надзор ведется Генеральной прокуратурой РФ, Национальным антикоррупционным комитетом, а также органами госбезопасности, внутренних дел и таможенной службы.

Ни дать ни взять Фото: РИА Новости/ГУ МВД России по г. Москве

Как заявили в Кремле, отказ от европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает законодательный потенциал России по борьбе с этим экономическим преступлением. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России работают системы по борьбе с коррупцией и, хотя на сегодняшний день искоренить ее ни в стране, ни в мире не удалось, эта работа будет последовательно продолжаться. Также Россия продолжит антикоррупционное взаимодействие с дружественными странами. «А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже достаточно продолжительное время его нет и пока не предвидится», — заключил Песков.

На международном уровне Россия подписала и сохраняет приверженность двум универсальным конвенциям:

— Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

— Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.

Кроме того, с 1997 года Россия участвует в Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Собственные антикоррупционные программы действуют и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ни дать ни взять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На территории России действует закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Под коррупцией понимают:

— злоупотребление служебным положением или полномочиями;

— дачу или получение взятки;

— коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;

— незаконное предоставление такой выгоды третьим лицам, а также совершение вышеперечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Ни дать ни взять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Борьба с коррупционерами стала как никогда актуальной, поскольку в период санкций взяточничество может нанести сильный удар по внутренней стабильности, пояснил «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Рекорды по выявлению коррупционных схем в России

За три месяца 2022 года, с января по март, в России выявили 2084 случая получения взятки — на 20% больше, чем годом ранее. Число выявленных взяток растет уже не первый год: с 2017-го по 2021-й количество уголовных дел по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») увеличилось с 3188 до 5020, то есть на 57, 5%, а по ст. 291 («Дача взятки») — с 2272 до 4499 (+98%), следует из данных Генеральной прокуратуры России. «Наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо крупном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замешаны высокопоставленные лица. В то время как мелкое взяточничество более распространено, хотя и раскрывается легче. В последнее время число случаев так называемой низовой коррупции растет», — рассказал Кирилл Кабанов. Размер взятки не превышает 10 тыс. рублей в каждом третьем случае, ранее сообщали в Генпрокуратуре.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности 60 чиновников за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Помимо этого, еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок.

Ни дать ни взять Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Всего ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37, 6 млрд рублей, заявил ТАСС генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба — в казну вернулось более 62,2 млрд рублей. Два года назад, в 2021 году, Генпрокуратура также установила рекорд: был выявлен 2981 факт дачи взятки, 3485 фактов получения взятки и 1398 фактов посредничества во взяточничестве. При этом пойманные на коррупции стали значительно чаще добровольно возмещать причиненный ущерб — деньгами или незаконно нажитым имуществом.