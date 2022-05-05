В 2022 году в России число пойманных взяточников выросло на 20%

С января по март 2022 года в России выявили 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период, следует из данных Генеральной прокуратуры России.

Число выявленных взяток растет уже не первый год: с 2017 по 2021-й количество уголовных дел по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») увеличилось с 3188 до 5020 — то есть на 57,5%, а по ст. 291 («Дача взятки») — с 2272 до 4499 (+98%).

Динамика связана с улучшением работы сотрудников правоохранительных органов, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В дальнейшем количество фиксируемых преступлений будет только увеличиваться, отметил он.

«Наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо крупном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замешаны высокопоставленные лица. В то время как мелкое взяточничество более распространено, хотя и раскрывается легче. В последнее время число случаев так называемой «низовой коррупции» растет», — рассказал Кирилл Кабанов.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин подчеркнул, что качество работы правоохранительных органов действительно повысилось. Именно с этим связано общее снижение преступности в стране: по информации портала правовой статистики, за последние 10 лет общее количество зафиксированных преступлений в России уменьшилось с 2,4 млн в 2011-м до 2 млн в 2021-м.

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«Взятки прошли негладко: число пойманных коррупционеров выросло на 20%»