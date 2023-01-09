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В Кремле прокомментировали денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Денонсирование Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает законодательный потенциал России по борьбе с коррупцией. Об этом заявил 9 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков указал, что в России работают системы по борьбе с коррупцией.

«Нельзя сказать, что ее удалось искоренить: эту проблему не удалось искоренить нигде в мире. Это не компанейщина, а последовательная деятельность, и эта работа будет продолжаться», — сказал он.

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Представитель Кремля также добавил, что международное взаимодействие по борьбе с коррупцией продолжается с дружественными странами.

«А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже достаточно продолжительное время его нет и пока не предвидится», — заключил Песков.

Ранее в понедельник соответствующий проект закона внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Конвенция была подписана в январе 1999 года во французском Страсбурге.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы (СЕ).

Так, Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. В то же время за ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения Россией закрепленных в конвенции обязательств.

«В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к РФ в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО», — отмечается в документе.

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