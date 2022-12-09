Генпрокурор оценил ущерб от коррупции в России в 2022 году в 37 млрд

Ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. Об этом 9 декабря заявил в интервью ТАСС генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.

«Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей», ― отметил чиновник.

Краснов подчеркнул, что для правоохранительных органов основной приоритет ― взыскание ущерба от коррупционных преступлений, потому что корректное расследование таких дел не может ограничиваться установлением виновных и только.

«В обязательном порядке следует принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда как при расследовании уголовных дел, так и при проведении оперативно-разыскных мероприятий», ― добавил генпрокурор РФ.

Ранее, 8 декабря, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности 60 чиновников за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Помимо этого, еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок.