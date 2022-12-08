Бастрыкин рассказал о коррупционных делах в «оборонке»

Следственный комитет (СК) РФ в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — рассказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Также он отметил, что за десять месяцев 2022 года в суды поступили свыше 8,7 тыс. дел о преступлениях по коррупционным преступлениям. По словам Бастрыкина, это на 10% больше, чем в 2021 году. Тогда в суды поступило 8011 дел.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что порядка 72 тыс. различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года.

Сообщается, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В связи с этим государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

Накануне в Москве был задержан заместитель генерального директора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд». Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей.

В этот же день были возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Их обвиняют в коррупции.

До этого, 2 декабря, Пресненский суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова. Его задержали по подозрению в получении взятки.