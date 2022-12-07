Замгендиректора летного отряда МО РФ задержали по подозрению в коррупции

В Москве задержан заместитель генерального директора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд». Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

«7 декабря 2022 года Преображенским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бутусова Е.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УКРФ», — сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что Бутусов занимает пост заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны России. Он задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Бутусов будет находиться под стражей до 5 февраля 2023 года.

Ранее в этот день было возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Их обвиняют в коррупции.

2 декабря сообщалось о том, что Пресненский суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова. Его задержали по подозрению в получении взятки.