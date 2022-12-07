Дела о взятках возбудили против чиновников из оренбургского минстроя

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников регионального министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта. Статья — «Получение взятки должностным лицом в значительном размере», сообщает РИА «Оренбуржье».

Фигуранты дела задержаны на 48 часов. Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на собственные источники, задержали начальника управления транспорта Дмитрия Михайлова и его зама Сергея Левина. Факты получения взяток задокументированы.

Урал56.Ру со ссылкой на данные следствия пишет, что в период с 26 января 2021 года по 6 декабря этого года Левин получил взятку от главы транспортной компании за общее покровительство и за исключительные права для осуществления предпринимательской деятельности.

В период с 6 марта 2021 года по 6 декабря этого года Михайлов также получил «презент» в виде незаконного оказания услуг от главы той же транспортной компании.

6 декабря в минстрое прошли обыски. По данным агентства, сотрудники Следственного комитета и УФСБ изъяли все носители информации. Также была допрошена начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Оксана Малышева, но задерживать ее не стали.

Ранее, 2 декабря, сообщалось о том, что Пресненский суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова.Его задержали по подозрению в получении взятки.