Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Законопроект, предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, внесен 9 января президентом России Владимиром Путиным в Госдуму.
«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — отмечается в тексте документа, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.
В проекте сказано, что такое решение принимается в связи с принятием комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).
В конце декабря правительство представило Путину для внесения в Госдуму предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России.
В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.
После этого в МИД России отметили, что данное решение не повлияет на права и свободы россияне. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.