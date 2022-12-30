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Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство представило президенту РФ Владимиру Путину для внесения в Госдуму предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России. Документ опубликован 30 декабря на портале правовой информации.

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«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», — указано в публикации.

Ранее, 12 декабря, конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил о том, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня.

Таким образом Денисов прокомментировал заявление генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич с требованием к России соблюдать постановления Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ). В этот же день на сайте СЕ было опубликовано письмо Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову. В документе генсек призывает Москву соблюдать постановление ЕСПЧ, а также подчеркивает, что Комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающимся России. На данный момент Комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

До этого, 11 июня, Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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