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Конфликтолог назвал политически мотивированными требования Совета Европы к России

Конфликтолог Денисов: требования Совета Европы к России политически мотивированны, их реализация не стоит на повестке дня
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Фото: Global Look Press/Council of Europe Parliamentary
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Требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня, заявил в понедельник, 12 декабря, конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями», комментируя заявление генсека организации Марии Пейчинович-Бурич с требованием к России соблюдать постановления Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ).

По словам эксперта, ожидать, что подобный призыв принесет какие-то результаты, не стоит.

«Не просто так Россия вышла из этого учреждения, надо также напомнить, что начиная с 2014 года Украина регулярно прекращала свое членство и участие в ряде организаций и структур, связанных со свободой слова и правами человека, так что здесь ничего удивительного. Рычагов у данной организации нет, которые могли бы принудить как-то Россию выполнять ее решения. А исходя из того, что достаточно большое количество таких решений политически мотивированны, вопросы их реализации не стоят на повестке дня», — подчеркнул он.

Денисов также отметил, что западные представители «говорят то, что должны сказать», понимая при этом, что реакции на их слова не будет.

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Ранее в этот день на сайте СЕ было опубликовано письмо Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову. В документе генсек призывает Россию соблюдать постановление ЕСПЧ, а также подчеркивает, что Комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающимся России. На данный момент Комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

7 июня юрист Мария Ярмуш отметила в беседе с «Известиями», что это решение является суверенным правом России. Она также рассказала, что в стране сейчас рассматривается возможность создания аналога ЕСПЧ, куда войдут либо страны СНГ, либо страны БРИКС.

В тот же день в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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