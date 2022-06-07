Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.

Так, в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

«Не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи РФ заявления о выходе из Совета Европы (СЕ). Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы против России, и некоторые его решения противоречили Конституции РФ. К примеру он привел требование ЕСПЧ к России от лета прошлого года признать однополые браки.

Законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение от партии «Единая Россия» в середине мая. Тогда по нему предлагалось сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ от 16 марта 2022 года.

Так, поправками, которые поступили ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в России, на 15 марта. В этот день Россия заявила о выходе из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ заявили, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.