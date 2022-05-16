В Госдуму внесли законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенное после 16 марта 2022 года, не подлежит исполнению в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту об уточнении положения процессуальных кодексов РФ, внесенному 16 мая в Государственную думу.

«Проектом федерального закона предлагается установить предельный срок исполнения в Российской Федерации постановлений Европейского суда по правам человека, который основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом, проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Ранее, 15 марта, депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по ее собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал такое решение ожидаемым. По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы (СЕ) «еще семь, а то и десять лет назад».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Россия не разделяет ценностей СЕ, следовательно, решение о выходе страны из организации является обоснованным. Прайс добавил, что Вашингтон имеет достаточно каналов для коммуникаций с Москвой.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СЕ давно превратился в инструмент пропаганды НАТО.

Тогда же МИД РФ заявил, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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