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Юрист назвала решение России не исполнять решения ЕСПЧ суверенным правом страны

Юрист Ярмуш: прекращение Россией исполнения решений ЕСПЧ — суверенное право страны
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Фото: РИА Новости/Доминик Вомер
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Юрист Мария Ярмуш во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировала принятие Госдумой законопроекта о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.

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Как напомнила специалист, Россия вышла из Совета Европы в связи с нарушением устава участниками организации, а также вследствие игнорирования российских прав. Таким образом, прекращение исполнения решений ЕСПЧ является логичным решением.

«Это суверенное право России, мы денонсируем Конвенцию и не будем исполнять политизированные, необъективные решения ЕСПЧ», — подчеркнула Ярмуш.

Юрист также отметила, что в России сейчас рассматривается возможность создания аналога ЕСПЧ, куда войдут либо страны СНГ, либо страны БРИКС.

«У нас не будет в России такой ситуации, что люди не смогут защитить свои права и обратиться куда-то в надгосударственный орган, который может влиять на судебную практику», — заключила Ярмуш.

Ранее в этот день Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ в России, принятых после 15 марта. Так, в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение от партии «Единая Россия» в середине мая. Тогда по нему предлагалось сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ от 16 марта 2022 года.

Так, поправками, которые поступили ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в России, на 15 марта. В этот день Россия заявила о выходе из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ заявили, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

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