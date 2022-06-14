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РФ не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 14 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет эти решения больше», — заявил он.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

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7 июня юрист Мария Ярмуш отметила в беседе с «Известиями», что это решение является суверенным правом России. Она также рассказала, что в стране сейчас рассматривается возможность создания аналога ЕСПЧ, куда войдут либо страны СНГ, либо страны БРИКС.

В тот же день в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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