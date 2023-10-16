По крови будет: геномную идентификацию введут для трудовых мигрантов и иностранных студентов

В России могут расширить обязательную геномную регистрацию : ее предлагают ввести для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок. Как выяснили «Известия», такие поправки в законодательство готовят депутаты фракции «Единая Россия». По их мнению, новая мера поможет повысить раскрываемость преступлений, которые совершаются иностранными гражданами в России. Однако в Генпрокуратуре считают, что к вопросу нужно «подходить комплексно». Сейчас такие анализы сдают мигранты, которые уже совершили преступление.

Криминальная статистика

В России планируют расширить перечень тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приезжают на работу, для получения образования или вида на жительство. Также это могут быть лица, цель посещения страны которых не связана с трудоустройством, при этом они находятся в России более 90 дней. Кроме того, это будут иностранцы, незаконно находящиеся на территории РФ либо осуществляющие трудовую деятельность в РФ в нарушение законодательства, либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии.

Как выяснили «Известия», такие поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной геномной регистрации в РФ» подготовлены зампредом комитета по безопасности, членом фракции «Единая Россия» Анатолием Выборным. Документ есть в распоряжении «Известий».

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«Предлагаемое законопроектом расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, приведет к увеличению информационного массива федеральной базы данных геномной информации и более эффективному использованию в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе прошлых лет» , — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что для всех указанных в новых нормах категорий уже введена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

— Законопроект очень важен для ускорения процесса создания базы для геномной идентификации приезжающих трудовых мигрантов. Ситуация с миграционной преступностью сегодня находится у нас на особом контроле, и много мер в связи с этим уже принято. На федеральном уровне предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда, стал обязательным экзамен по русскому языку для получения разрешения на временное проживание. Но криминальная статистика показывает, что ряд проблем еще сохраняется, — пояснил «Известиям» причины разработки законопроекта Анатолий Выборный.

По его словам, в России ежегодно на миграционный учет ставятся порядка 18 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— При этом большинство из них въезжают под предлогом трудовой деятельности. Однако впоследствии нарушают правила пребывания, не работают, совершают противоправные деяния, проживают на нелегальных основаниях. Растет количество совершенных мигрантами изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью, похищений людей и вымогательств, подделок документов, краж и преступлений, совершенных с применением оружия, — отметил депутат.

Он сообщил, что сегодня преступников и правонарушителей выявляют и депортируют, но они возвращаются.

— Вот для пресечения таких камбэков и нужен новый закон. Он позволит уже на границе по базам ДНК отсекать недобросовестных и недружелюбных по отношению к нашим законам мигрантов. Тем самым мы также поставим мощную преграду для членов экстремистских и террористических организаций, сделав бессмысленными их старания замаскироваться при помощи поддельных документов, — пояснил Анатолий Выборный.

Негативная тенденция

Генпрокуратура уже изучила законопроект.

«С учетом зафиксированной в РФ тенденции роста количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе трудовыми мигрантами, указанная инициатива заслуживает внимание» , — говорится в ответе депутату первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина.

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В нем отмечается, что негативная тенденция в первую очередь обусловлена ростом преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. В среде трудовых мигрантов количество названных деяний за январь—март этого года возросло на 175,1% по сравнению с прошлым годом.

«По нашему мнению, прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими с целью осуществления трудовой деятельности, геномной регистрации может способствовать повышению раскрываемости совершенных ими преступлений. Вместе с тем законодательной разработка соответствующей инициативы требует комплексного подхода», — говорится в ответе ГП.

При этом в Генпрокуратуре считают, что следует учитывать объем потока иностранных граждан в РФ. Только за первые два месяца этого года поступило 367,3 тыс. уведомлений о заключении трудовых договоров и еще оформлено 268,9 тыс. патентов лицами без гражданства.

Инициативу готовы поддержать в других фракциях.

— ЛДПР традиционно выступает за ужесточение миграционного законодательства. И мы уже предлагали в обязательном порядке дактилоскопировать и брать геномные образцы со всех трудовых мигрантов в России. К сожалению, наш законопроект пока принят не был, но на концептуальном уровне идею коллег мы, конечно, поддерживаем, — сообщил зампред фракции Сергей Леонов.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По его словам, трудовые мигранты и все лица, прибывающие в Россию на длительный срок с нетуристическими целями, — это потенциально опасная категория.

— Большинство из них нормальные, добропорядочные люди, но немало среди них и тех, кто не хочет соблюдать законы РФ. Как показал недавний опрос Федерального агентства по делам национальностей, порядка половины мигрантов из Средней Азии хотят жить по религиозным законам, даже если они противоречат гражданскому законодательству и светским нормам жизни в российском обществе. Для нас это неприемлемые «гости», к которым мы относимся со здравым подозрением, — отметил депутат.

Представитель КПРФ, первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев с этим мнением согласен.

— Конечно, такую инициативу нужно поддержать. Мигрантов приглашает бизнес, который заинтересован в дешевой рабочей силе и не хочет платить нормальные деньги своим гражданам. Поэтому я бы подошел к этой теме более радикально и предложил бы вообще запретить трудовую миграцию, чтобы зарабатывали россияне, — заявил депутат.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников считает, что законопроект заслуживает внимательного рассмотрения, так как он решет сразу несколько задач общественной безопасности. По его словам, эта мера заставит иностранных граждан по-другому себя вести в России. Кроме того, она поможет не только с раскрытием преступлений, но и с опознаванием тел, с которым так часто у силовиков бывают проблемы.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Отметим, что в 2021 году с аналогичной инициативой выступал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тогда он объяснял это ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых иностранцами.