Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах

Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Российский лидер отметил, что иногда сотрудникам органов внутренних дел в Донбассе приходится вступать в борьбу не только с криминалом, но и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности.

«Поэтому одна из важнейших задач в Донбассе и в Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», — заключил Путин.

Украинские диверсанты периодически предпринимают попытки атаковать приграничные российские регионы. 24 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные продолжают на белгородском направлении мероприятия по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины. Тогда противник потерял до 40 военных, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии и реактивную систему залпового огня Mars немецкого производства.

Ранее, 22 марта, в Минобороны сообщили, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ за неделю нанесли 49 «ударов возмездия» по объектам ВСУ в ответ на попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов. За этот период украинские боевики потеряли свыше 3 тыс. человек на белгородском направлении. Тогда же ведомство опубликовало кадры уничтожения артиллерийского расчета украинской ДРГ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».