Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Мир
Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Политика
Лавров заявил о невозможности сломить дух россиян и белорусов терактами
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Мир
Песков назвал тревожным сигналом обнаружение таможней взрывчатки с Украины
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Путин призвал МВД добиваться роста раскрываемости преступлений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 2 апреля призвал МВД добиваться роста раскрываемости преступлений, в том числе прошлых лет.

«Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы. Вынужден отметить здесь также, что в прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию», — сказал он на коллегии МВД.

Путин также сообщил, что число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%, всего было совершено около 680 тыс, а ущерб от них составил 156 млрд рублей.

Кроме того, он сообщил, что уровень подростковой преступности в последние годы снижается, что является хорошим результатом. При этом российский лидер указал на необходимость защищать от влияния радикалов подрастающее поколение россиян.

С цифрой на ты: как работает самое продвинутое подразделение полиции
Сыщики рассказали, что поможет победить телефонных мошенников

Ранее, 25 января, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов на заседании коллегии сообщил, что количество убийств, краж и разбоев в Москве значительно сократилось за 2023 год, а число раскрытых преступлений увеличилось в 2,5 раза. Также с 2019 года практически в 2,5 раза возросло количество раскрытых преступлений прошлых лет.

10 января стало известно, что, по статистике МВД, в России резко снизилось число угонов автомобилей. С января по ноябрь 2023 года в РФ было зарегистрировано 6,58 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК «Кража»), что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего таких преступлений совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что статистика фиксирует снижение общего числа преступлений в России — такой вывод основывается на докладе МВД за 11 месяцев. Отмечалось, что на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере. Обеспокоенность также вызывает противоправное поведение мигрантов. К концу года число зарегистрированных преступлений перевалило за 1,8 млн, чуть более половины из них считаются раскрытыми.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024