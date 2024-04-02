Путин призвал МВД добиваться роста раскрываемости преступлений

Президент России Владимир Путин 2 апреля призвал МВД добиваться роста раскрываемости преступлений, в том числе прошлых лет.

«Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы. Вынужден отметить здесь также, что в прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию», — сказал он на коллегии МВД.

Путин также сообщил, что число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%, всего было совершено около 680 тыс, а ущерб от них составил 156 млрд рублей.

Кроме того, он сообщил, что уровень подростковой преступности в последние годы снижается, что является хорошим результатом. При этом российский лидер указал на необходимость защищать от влияния радикалов подрастающее поколение россиян.

Ранее, 25 января, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов на заседании коллегии сообщил, что количество убийств, краж и разбоев в Москве значительно сократилось за 2023 год, а число раскрытых преступлений увеличилось в 2,5 раза. Также с 2019 года практически в 2,5 раза возросло количество раскрытых преступлений прошлых лет.

10 января стало известно, что, по статистике МВД, в России резко снизилось число угонов автомобилей. С января по ноябрь 2023 года в РФ было зарегистрировано 6,58 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК «Кража»), что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего таких преступлений совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что статистика фиксирует снижение общего числа преступлений в России — такой вывод основывается на докладе МВД за 11 месяцев. Отмечалось, что на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере. Обеспокоенность также вызывает противоправное поведение мигрантов. К концу года число зарегистрированных преступлений перевалило за 1,8 млн, чуть более половины из них считаются раскрытыми.