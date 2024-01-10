В России резко снизилось число угонов автомобилей

В России резко снизилось число краж и угонов транспортных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД РФ.

С января по ноябрь 2023 года в РФ было зарегистрировано 6,58 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК «Кража»), что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего таких преступлений совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях.

За это же время полиция зарегистрировала 11,6 тыс. угонов транспортных средств (ст. 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Это на 8,4% меньше, чем годом ранее. Как рассказали в МВД, общее количество хищений транспортных средств в России сокращается уже несколько лет.

Тенденцию по снижению числа угонов подтвердили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Одной из причин снижения масштабов преступлений является изменение геополитической обстановки, считает вице-президент союза Сергей Ефремов. По его словам, угнанные автомобили чаще всего вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики, но с весны 2022 года границы с ними перекрыты.

По данным ВСС, чаще всего в 2023 году угоняли автомобили Hyundai Santa Fe, Lada Granta, Kia Rio, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Solaris, а также ВАЗ-2121 «Нива». Меньше всего злоумышленников интересуют машины брендов Land Rover и Мazda. Опрошенные газетой страховые компании указали, что число угонов в РФ снизилось в несколько раз.

Ранее, 9 декабря, в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что в первую неделю 2024 года в столице было зафиксировано 52 ДТП, в которых погибли четыре человека. Госавтоинспекция Московской области заявила о привлечении к ответственности 433 водителей с признаками опьянения в новогодние каникулы.