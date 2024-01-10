Зеркальные меры: Казахстан запретил ввоз праворульных автомобилей

Казахстан вводит временный запрет на ввоз в страну подержанных автомобилей с правосторонним расположением руля. Он касается только машин, которые импортируются в разобранном виде. Мнения экспертов относительно влияния этого решения на авторынок РФ разошлись. Подробности — в материале «Известий».

«Неправильный» руль

Правительство Казахстана запретило импорт в страну автомобилей с правым рулем. Об этом сообщено на официальном сайте министерства промышленности и строительства страны. С 16 января вводится «запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев».

В минпроме Казахстана напоминают, что в стране принято правостороннее движение транспорта, и регистрация «праворульных» машин запрещена.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Граждане Республики Казахстан обходили законодательство, ввозя праворульные автомобили в виде конструкторов, не предоставляя подтверждение их безопасности. Этот запрет призван предотвратить такие нарушения и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», — подчеркивают в пресс-службе министерства.

Генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (Казахстан) Артур Мискарян также отмечает, что фактический запрет на ввоз «праворульных» автомобилей как таковых действует в стране с 2007 года, когда их перестали ставить на учет. Однако зачастую этот запрет обходили, оформляя технику как запчасти или «конструктор», подчеркивает он.

— Теперь же эта лазейка закрывается, исключение составит категория «транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного типа». Это решение мотивировано в первую очередь вопросами дорожной безопасности, — рассказал он «Известиям».

Мискарян также отметил, что в 2023 году была проведена процедура легализации праворульной техники, уже ввезенной в Казахстан из стран ЕАЭС. По его данным, речь идет более чем о 200 тыс. машин, в том числе и «конструкторов», при том, что общий парк легковых автомобилей в стране насчитывает примерно 4,5 млн штук.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Ждать или нет

Опрошенные «Известиям» эксперты по-разному оценили влияние этого запрета на российский рынок. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в условиях дефицита и роста цен на автомобили, подержанные праворульные модели фактически являются единственной доступной альтернативой новым машинам бюджетного сегмента.

— «Японцы» с пробегом сейчас, по сути, занимают ту нишу, которую раньше занимали «Солярисы», «Поло» или «Рапиды». Подержанные машины с правым рулем пользуются большим спросом. Часть таких машин, которая поступала к нам через Казахстан, никуда не денется. Просто теперь их будут ввозить через другие страны, например, через Киргизию, — полагает вице-президент НАС.

При этом Антон Шапарин не исключил, что нынешний запрет — это только начало. По его мнению, вполне вероятно, что по такому же пути могут пойти и другие государства — члены ЕАЭС.

Иной точки зрения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, введение запрета Казахстаном значимого влияния на спрос и цены на такие машины в нашей стране не окажут. За три–четыре месяца, которые прошли с момента введения Японией запрета на экспорт некоторых подержанных автомобилей в Россию, количество таких машин, ввезенных к нам через Казахстан, было минимальным.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Речь идет максимум о 2–3 тыс. автомобилей. Тем более, в данном случае запрет касается так называемых конструкторов, на которые спрос заметно меньше, чем на «целые» машины. Не думаю, что введенные Казахстаном ограничения каким-то образом скажутся на нашем рынке. Во всяком случае, ожидать наплыва в нашу страну автомобилей, в отношении которых ввели запрет власти соседнего государства, точно не стоит, — считает он.

Похожей точки зрения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, объемы казахского рынка подержанных моделей с правым рулем заметно меньше российского.

— Это капля в море. Кроме того, ввозить такие машины в Россию через Казахстан долго и дорого. Есть гораздо более простой и дешевый путь через Дальний Восток: с Южных Курил в хорошую погоду Японию вообще видно невооруженным взглядом. Несмотря на введенный запрет на экспорт в нашу страну определенных подержанных моделей из Страны восходящего солнца, автомобильные рынки Владивостока и Находки заставлены праворульными машинами с пробегом. Да, значительно меньше стало внедорожников с многолитровыми моторами. Зато выбор малолитражек различных видов и модификаций огромный, — рассказал Игорь Моржаретто «Известиям».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вопрос запчастей

Определенная часть автомобилей-«конструкторов» ввозилась в Казахстан, в том числе, для дальнейшей разборки на запчасти, отмечает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. Решение властей Казахстана, таким образом, способно оказать влияние на рынок подержанных деталей, считает он.