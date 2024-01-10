ГИБДД Москвы раскрыла показатели аварийности в первую неделю года

В Москве в первую неделю 2024 года было зафиксировано 52 ДТП, в которых погибли четыре человека. Об этом 9 января Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Telegram-канале.

По данным полиции, в столице c 1 по 7 января в дорожных авариях 59 человек, включая четырех детей в возрасте до 16 лет, получили ранения.

Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств (14 и 25 ДТП соответственно). Самым аварийным днем оказались четверг и суббота (по 10 ДТП), наименьшее число аварий произошло во вторник и среду (по четыре ДТП). Кроме того, за первую неделю нового года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 335 фактов управления автомобилями водителями с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Московской области сообщила о привлечении к ответственности 433 водителей с признаками опьянения (с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года). Из них у 218 водителей состояние опьянения подтвердилось, остальные от прохождения освидетельствования отказались. 22 автомобилистам, повторно севшим за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными прав, теперь грозит уголовная ответственность.

Ранее, 9 января, движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин. В МЧС России сообщили, что в массовой аварии погибли четыре человека. Причиной массового ДТП в Новгородской области могли стать неподходящие шины на автомобиле Chery, врезавшемся в металлическое дорожное ограждение, сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России по региону.