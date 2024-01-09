Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery

Причиной массового ДТП в Новгородской области, произошедшего 8 января, могли стать неподходящие шины на автомобиле Chery, врезавшемся в металлическое дорожное ограждение. Об этом 9 января сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России по региону.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что Chery управлял 70-летний житель Коврова. Водитель потерял управление транспортным средством и совершил столкновение с металлическим ограждением.

«Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула поврежденный автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь», — продолжили в СК.

Однако автомобили, ехавшие по трассе, стали сталкиваться с Chery и между собой. В рамках расследования уголовного дела следователи также изучают условия обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам, заключили в СК.

8 января произошло массовое ДТП под Великим Новгородом. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждены два уголовных дела.

На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

В результате массового ДТП погибли четыре человека. Пострадали 19 человек, пятеро из них госпитализированы.

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов 9 января рассказал «Известиям», что во время снегопада стоит придерживаться ряда правил вождения, снижающих вероятность ДТП. Так, все маневры надо совершать медленно и аккуратно. В условиях сниженной видимости или снежной каши на дороге лучше увеличить дистанцию вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля.