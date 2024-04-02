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Путин заявил о важности установления конечных бенефициаров теракта в «Крокусе»

Путин: Россия доберется до конечных заказчиков теракта в «Крокусе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Он отметил, что лица, которые соглашаются идти на преступления за деньги, не руководствуются политическими или религиозными соображениями и поэтому ненадежны для своих нанимателей.

В этой связи Путин подчеркнул, что Россия в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

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Накануне в СВР указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек.

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