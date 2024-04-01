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Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Его обвинили в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Согласно информации, озвученной на заседании, Якубджони Юсуфзода родился 18 ноября 1998 года. Является уроженцем Таджикистана и имеет среднее образование. У мужчины есть жена и трое детей. На момент задержания работал строителем без трудового договора — неофициально. На территории РФ адрес регистрации не помнит, в России ранее судим не был.

Сторона обвинения попросила закрыть процесс. Судья ходатайство прокурора удовлетворила.

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Арест Юсуфзоды ранее запросил Следственный комитет (СК) России. По данным ведомства, обвиняемый за несколько дней до теракта в «Крокусе» перевел одному из соучастников нападения денежные средства для обеспечения проживания нападавших. После атаки Юсуфзода перечислил одному из ее исполнителей другую часть денег.

При этом самого Юсуфзоду задержали 26 марта в рамках операции «Нелегал». Ему было предъявлено обвинение в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Тогда ему назначили административный арест на 12 суток.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Вместе с Юсуфзодой к настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.

Также под стражу были отправлены Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар, Алишер Касимов, который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта, и Назримад Лутфуллои.

К настоящему моменту Касимов, а также Исроил и Аминчон Исломовы обжаловали свой арест.

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