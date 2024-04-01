Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Его обвинили в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Согласно информации, озвученной на заседании, Якубджони Юсуфзода родился 18 ноября 1998 года. Является уроженцем Таджикистана и имеет среднее образование. У мужчины есть жена и трое детей. На момент задержания работал строителем без трудового договора — неофициально. На территории РФ адрес регистрации не помнит, в России ранее судим не был.

Сторона обвинения попросила закрыть процесс. Судья ходатайство прокурора удовлетворила.

Арест Юсуфзоды ранее запросил Следственный комитет (СК) России. По данным ведомства, обвиняемый за несколько дней до теракта в «Крокусе» перевел одному из соучастников нападения денежные средства для обеспечения проживания нападавших. После атаки Юсуфзода перечислил одному из ее исполнителей другую часть денег.

При этом самого Юсуфзоду задержали 26 марта в рамках операции «Нелегал». Ему было предъявлено обвинение в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Тогда ему назначили административный арест на 12 суток.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Вместе с Юсуфзодой к настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.

Также под стражу были отправлены Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар, Алишер Касимов, который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта, и Назримад Лутфуллои.

К настоящему моменту Касимов, а также Исроил и Аминчон Исломовы обжаловали свой арест.