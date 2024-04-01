Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее арестовали за неповиновение полиции

Десятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода был арестован в марте на 12 суток за неповиновение полиции. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

«Якубджони Юсуфзода 26 марта был признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». — Ред.) и подвергнут административному аресту на 12 суток», — передает ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ запросил его арест по делу о теракте в «Крокусе». Уточнялось, что подозреваемый за несколько дней до случившегося перевел одному из соучастников атаки денежные средства для обеспечения проживания нападавших. Кроме того, после теракта Юсуфзода перечислил одному из его исполнителей другую часть денег.

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Уточнялось, что он проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте ЧП.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.