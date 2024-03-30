Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 551
До 551 выросло число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает 30 марта ГУ МЧС России по Московской области.
«По состоянию на 6:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, что погибли 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.