Бастрыкин проверил работу специалистов на месте теракта в «Крокусе»

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 31 марта говорится в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте ЧП. Он продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), указано в сообщении.

В оперативном совещании также приняли участие первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления СК Денис Колесников.

«Председатель СК России поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что посетители «Крокус Сити Холла», а также другие неравнодушные граждане неоднократно обращались в ведомство, сообщая важную информацию, которая может быть полезна для следствия.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» руководители силовых ведомств постоянно докладывали о подготовке и задержании террористов президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, руководители ведомств выходят с главой государства на прямую связь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Как сообщали в ФСБ России, после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. На сегодняшний день арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.