Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Общество
Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Армия
Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
Мир
Глава МИД Финляндии не исключила отправку войск на Украину в будущем
Общество
Краснов заверил в мировой огласке всех доказательств преступлений неонацистов
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Происшествия
В Уфе идут поиски подростков 13 и 14 лет
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта
Сюжет:

Путину напрямую докладывали о ситуации после теракта в «Крокусе»

Песков: Путин после теракта постоянно был на связи с главами силовых структур
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент РФ Владимир Путин постоянно находился на связи с руководителями силовых ведомств и получал доклады о подготовке и задержании террористов, сообщил 31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Потом уже и утром работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур», — сообщил представитель Кремля.

Главы силовых ведомств докладывали главе государства о том, как готовилось и как происходило задержание, добавил Песков. Он уточнил, что та ночь для Путина была бессонной.

«В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства», — резюмировал представитель Кремля.

До Киева приведут: в расследовании теракта в «Крокусе» — новые улики
Указывают ли они на причастность к организации преступления спецслужб Украины

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024