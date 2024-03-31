Путину напрямую докладывали о ситуации после теракта в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент РФ Владимир Путин постоянно находился на связи с руководителями силовых ведомств и получал доклады о подготовке и задержании террористов, сообщил 31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Потом уже и утром работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур», — сообщил представитель Кремля.

Главы силовых ведомств докладывали главе государства о том, как готовилось и как происходило задержание, добавил Песков. Он уточнил, что та ночь для Путина была бессонной.

«В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства», — резюмировал представитель Кремля.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.