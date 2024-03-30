«Не знаю, сколько понадобится сил, чтобы это пережить…»

На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 144 человека, у стихийного мемориала рядом с концертным залом прошла панихида . К месту трагедии приехали и многие из тех, кто чудом смог спастись в тот вечер. Среди возлагавших цветы к мемориалу были и иностранные послы, и известные спортсмены, и просто сочувствующие люди . Сдержать слезы у длинного ряда цветов, шаров и бумажных журавликов, оставленных в память о погибших, не получалось ни у кого. Как 30 марта в России вспоминали жертв чудовищного теракта — в материале «Известий» .

Объединяющее горе

На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» у стихийного мемориала, который возник рядом со сгоревшим концертным залом, прошла панихида по погибшим. Ее отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома .

Число пострадавших в результате теракта выросло до 551 , сообщили в субботу в управлении МЧС России по Московской области. По состоянию на 06:00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 погибли.

Среди погибших было пятеро детей, уточнили в МЧС. Число жертв может увеличиться , потому что многие из пострадавших остаются в больницах в тяжелом состоянии. Буквально накануне в больнице умер один из охранников, в которого террористы стреляли практически в упор .

Все дни после трагедии к сгоревшему концертному залу несли цветы, свечи, игрушки, бумажных журавликов и воздушные шары . Стихийный мемориал растянулся на несколько десятков метров . Многие из собравшихся на панихиде 30 марта признавались, что для них важно было приехать именно на девятый день, когда у православных принято особенно поминать в молитве тех, кто ушел в мир иной . В этом году на предпоследний день марта выпала и Родительская суббота, в которую также молятся за усопших.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я специально ждала субботы, чтобы сюда приехать , — рассказала «Известиям» москвичка Лидия Сидорова. — Мы все очень потрясены этим горем , которое произошло в нашей стране с нашими людьми. Ведь на этот концерт в ту роковую пятницу после работы приехало много молодых людей, тех, кто любит культуру. Разве мог кто-то о таком подумать?

Ужасная трагедия еще больше сплотила народ нашей страны, уверена она.

Беда тронула не только россиян, но и жителей других стран. Так, почтить память погибших в субботу к стихийному мемориалу приехали дипломаты из разных государств. В том числе и тех, которые не разделяют позицию России по многим вопросам . Возложили цветы представители США и стран ЕС, а также Китая, Ирака, государств Африки и Латинской Америки .

— Россия — друг Египта, народ России — друг египетского народа. Поэтому мы пришли сюда. Это — меньшее, что мы можем сделать , — говорит чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ Назих Эльнаггари.

Произошедшее в «Крокусе» — ужасное преступление против невинных людей , подчеркнул посол Ливана Шауки Фарес Бу Нассар.

— Хочу мира всем людям, всем нациям, всем людям на Земле. Поэтому сегодня скорблю здесь , — сказала «Известиям» женщина по имени Татьяна. Она пришла помолиться за погибших и, стоя у мемориала, долго не могла перестать плакать.

Патриарх Кирилл в своем послании, которое зачитал архиепископ Фома, призвал родных и близких погибших и пострадавших не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими .

Во многих храмах страны на субботнем богослужении молились об упокоении погибших в этом теракте , рассказали «Известиям» прихожане.

«Кому-то повезло меньше, чем нам…»

К «Крокус Сити Холлу» приехали в этот день и те, кто стал очевидцем ужасной трагедии. Дарья и Вера Андросова были в зале в момент нападения террористов и чудом спаслись.



— Я маму спрятала за металлоискатель, а остальные люди, которые были рядом с нами, тоже начали толкаться туда. Я помню, как кричала: «На пол!». И все легли. Они прошли мимо нас, были звуки выстрелов, вспышки. До нас им оставалась пять-десять метров , — вспоминают женщины.

Как только террористы скрылись, женщины бросились бежать вместе с остальными. Прямо на их глазах преступники убили сотрудницу зала, которая продавала билеты .

— Мы очень соболезнуем всем, кому повезло меньше, чем нам. Это трагедия, и я не знаю, сколько сил надо, чтобы всем это пережить , — добавила Дарья, не в силах сдерживать слезы.

Она призналась, что хотела приехать к концертному залу и в день общенационального траура 24 марта, но ей стало страшно снова оказаться в толпе . Понимание того, что произошло в тот вечер и чего удалось избежать, по ее словам, приходит только сейчас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В день трагедии многие не могли поверить в происходящее. Игроки сборной России по футболу с ужасом узнали о теракте вместе со всей страной, поделился помощник главного тренера национальной команды и футбольного клуба «Ростов» Виктор Онопко . Накануне сборная страны обыграла команду Сербии и готовилась к встрече с Парагваем.

— Мы в шоке все были, потом начали звонить друзья и родственники, потому что они знали, что мы находимся в Москве. Интересовались, не было ли у кого-то знакомых на этом концерте , — добавил он.

Все члены сборной России по футболу, по его словам, сидели молча и не могли поверить в такое чудовищное злодеяние. В субботу игроки клуба «Ростов» возложили цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии .

Те, кто не смог приехать на панихиду, в субботу постарались устроить по ним поминки . Ангелина Шалаева потеряла в теракте мать и младшего брата, а отчим девушки до сих пор числится в списках пропавших.



«Сегодня девять дней. У моей любимой тети сегодня день рождения. В этот день она занимается тем, что вместе с сестрой, нашими бабушками разносит конфеты по соседям и родственникам, как принято поминать на девять дней» , — написала девушка в соцсетях.

Она поделилась видео, которое ее мама и брат сняли в том самом зале. На этих кадрах мальчик признается, что он счастлив попасть на концерт группы «Пикник».

«Мы всегда были и будем вместе», — написала Ангелина.

Также в этот день вечером у стен «Крокуса» прошел концерт. Он начался с минуты молчания, после чего выступил симфонический оркестр во главе с дирижером Валерием Гергиевым . На стены здания была выведена проекция — журавли, появляющиеся из крокусов, и фотографии погибших в теракте .