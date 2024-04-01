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Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следственный комитет (СК) РФ запросил арест десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый за несколько дней до случившегося перевел одному из соучастников атаки денежные средства для обеспечения проживания нападавших. Кроме того, после теракта Юсуфзода перечислил одному из его исполнителей другую часть денег.

Таким образом, ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Уточнялось, что он проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте ЧП.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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