Президент России Владимир Путин потребовал от госаппарата не допускать расхлябанности. Об этом он заявил 2 апреля в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.

«Но я сказал, никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. И чтобы быть успешными, нам надо быть собранными, работать эффективно, каждый на своем участке», — отметил российский лидер.

По словам президента, здесь важны и экономика, и социальная сфера, внутреннее спокойствие в обществе.

Говоря о ситуации в соцсфере, Путин отметил исторически низкий уровень безработицы, а экономические показатели России назвал удовлетворительными.

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике: 3,6% рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы – за 4%. Промышленное производство растет», — рассказал Путин.

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