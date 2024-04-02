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В Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023 году

Колокольцев: в Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023-м
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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Представители силовых структур изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений и 1,5 млн боеприпасов в Донбассе и Новороссии. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства.

«В прошлом году изъято: почти 1 т запрещенных веществ, 1,7 тыс. единиц вооружения, 1,5 млн боеприпасов», — сказал он.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ отметил, что иногда сотрудникам органов внутренних дел в Донбассе приходится вступать в борьбу не только с криминалом, но и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. По словам российского лидера, важнейшей задачей в новых регионах является защита граждан и обеспечение нормальной деятельности органов власти.

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Ранее, 4 марта, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил схрон с взрывчаткой и оружием, предназначенный для диверсионной группы. В тайнике находились два автомата АКC-74 с двумя снаряженными магазинами, сигнальный пистолет, штык-нож, 3 кг взрывчатого вещества, два электродетонатора и 2,4 тыс. патронов к стрелковому оружию.

20 декабря 2023 года бойцы ОМОНа управления Росгвардии по Луганской Народной Республике (ЛНР) вместе с разведчиками обнаружили схрон с оружием вблизи населенного пункта Белое. В арсенал тайника также входили гранаты GHO-1 RDX Болгарии, штурмовая винтовка «Вулкан» и другие боеприпасы. Всё изъятое обезвредили.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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