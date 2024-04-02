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Полиция вскрыла в РФ ячейки запрещенного украинского «Правого сектора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские полицейские в минувшем году раскрыли в РФ ячейки украинского «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), а также других организаций. Об этом 2 апреля сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.

«Приоритетной задачей остается противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур. Предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве. Полицией вскрыта ячейка запрещенного украинского «Правого сектора» а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений», — заявил министр.

На основании материалов МВД России 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень в РФ, добавил Колокольцев. Кроме того, 129 физических и 37 юридических лиц включены в реестр иноагентов. Также ведомством раскрыто 124 преступления по дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

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Ранее 2 апреля президент России Владимир Путин в своем выступлении на коллегии призвал МВД добиваться роста раскрываемости преступлений, в том числе прошлых лет. При этом российский лидер указал на необходимость защищать от влияния радикалов подрастающее поколение россиян.

В октябре прошлого года стало известно, что члены «Правого сектора» убили 22 мирных жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенного пункта Снигиревка под Херсоном. Сообщалось, что погибшие были украинцами, которые придерживались пророссийских взглядов.

В конце августа 2023 года также сообщалось, что в Херсонской области задержали гражданина Украины, причастного к деятельности «Правого сектора». Мужчина вступил в экстремистскую организацию в 2014 году. В Сети он публично призывал к вступлению в группировку, а также обучал ее членов базовым навыкам стрельбы. Было возбуждено уголовное дело об экстремизме (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

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