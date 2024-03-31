Президент Украины Владимир Зеленский стал для страны военным диктатором. Об этом 31 марта заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — приводит его слова «РИА Новости».

Сальдо добавил, что таким образом глава киевского режима, полномочия которого истекают 21 мая, утратил право говорить от имени Украины и ее жителей.

Ранее в этот день депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. По его словам, Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение украинского лидера Владимира Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

13 февраля находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Он указал, что тот сможет продолжать исполнение своих обязанностей лишь в случае наступления периода, предшествующего вступлению в должность нового президента страны, при этом для такого варианта на Украине должны пройти выборы, которые невозможны в условиях военного положения. По его словам, любая не предусмотренная законом пролонгация называется словом «узурпация».

До этого, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискуссия вокруг президентских выборов на Украине напоминает очередную инсценировку и отражает желание президента Зеленского максимально держаться за власть. Глава МИД РФ отметил, что Киев «всё чаще отбивается от рук», поэтому коллективный Запад ищет внешние сигналы, позволяющие «и Киев поддержать, и делать так, чтобы он был более покладистым».

Изначально выборы на Украине были назначены на 31 марта. При этом в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.