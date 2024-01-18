Дискуссии вокруг президентских выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание президента Владимира Зеленского максимально держаться за власть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отказ Зеленского проводить выборы президента на Украине.

«Ну, это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его подручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

Глава МИД РФ отметил, что Киев «все чаще отбивается от рук», поэтому коллективный Запад ищет внешние сигналы, позволяющие «и Киев поддержать, и делать так, чтобы он был более покладистым».

«Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада», — рассказал министр.

Также он подчеркнул, что ранее Киеву запретили подписать мирный договор об урегулировании с РФ «по указке Джонсона и прочих англосаксов». Лавров подчеркнул, что Москва не против договоренностей других стран с Киевом, однако «цели СВО [специальной военной операции] будут достигнуты» и нет такого варианта, что Россия будет каким-то образом «побеждена» на Украине.

Кроме того, Лавров добавил, что РФ не сильно озабочена политической жизнью Украины.

До этого, 14 января, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис президента Украины понимает близость экономического, финансового и социального кризиса, а потому там готовятся к созданию правительства «национального единства». Таким образом, в марте Зеленский может потерять легитимность, считает Дубинский.

Днем ранее, посольство РФ в Лондоне заявило об использовании Украины Британией против РФ. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение не оставляет Украине шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее «разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.