Великобритания не оставляет Украине шансов на переговорный выход из конфликта. Такое заявление сделали 13 января в посольстве РФ в Лондоне.

«Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии», — говорится в комментарии дипмиссии, который был передан «РИА Новости».

Также дипломаты отметили, что Лондону стоило бы потратить выделяемые Киеву рекордные 2,5 млрд фунтов стерлингов на решение собственных финансовых проблем, например многослойного кризиса стоимости жизни и здравоохранения, нелегальной миграции и энергетического голода.

Помимо этого, в посольстве указали, что финансовая помощь Киеву продолжает «утекать в бездонную черную дыру» на фоне критического уровня коррупции на Украине.

В представительстве России обратили внимание на то, что совершенный британским премьером Риши Сунаком «вояж солидарности» в Киев в первую очередь ориентирован на укрепление обрушившихся предвыборных рейтингов правящих консерваторов. Однако, по мнению дипломатов, судя по примеру предшественника Сунака Бориса Джонсона, подобные действия не окажут эффективного влияния.

Они подчеркнули, что руководство Великобритании делает всё, чтобы большая семерка (G7) и НАТО не могли «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента».

Кроме того, в диппредставительстве заявили, что выделяемые Сунаком средства на закупку смертоносных вооружений не переломят ход конфликта и не изменят его трагический финал для Украины. Своими действиями, заметили дипломаты, Великобритания только затягивает и ужесточает конфликт, что приведет к новым жертвам.

«Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к «другу Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Ред.)» плачевны прежде всего для самой Украины», — резюмировали в дипмиссии.

В заключение в посольстве отметили лицемерие Лондона, в котором говорят о «загубленном будущем Украины».

Днем ранее Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.