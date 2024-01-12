Посольство России в Лондоне назвало срыв переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном его шансом на восстановление карьеры. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 12 января в Telegram.

«К началу спецоперации премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. <...> только самопиар и политическое выживание», — пишут дипломаты.

Комментируя последнее интервью экс-премьера, в котором тот отверг причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной, дипломаты отмечают, что способность политика «отрицать очевидное давно стала нарицательной».

В дипмиссии указали на трагические последствия для украинцев от несостоявшегося подписания проекта «Договора о постоянном нейтралитете и безопасности Украины», который был близок к утверждению обеими переговорными группами. Об этом, как подчеркивают в посольстве, говорит тот факт, что проект был парафирован руководителем украинской переговорной группы Давидом Арахамией.

Также дипломаты считают, что высказывания Джонсона о его непричастности противоречат его резонансным высказываниям в ходе визита в Киев 9 апреля 2022 года.

«[Джонсон] прямо заявил, что «любая сделка с Россией будет весьма гнилой», — говорится в тексте посольства.

Более того, экс-премьер рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия, так как, «Россия должна проиграть». После его возвращения в Лондон, британское правительство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Джонсон предостерег Киев от любых переговоров с Москвой.

В диппредставительстве отмечают, что постоянный нейтралитет Украины, в котором говорилось в договоре, не устраивал ни Великобританию, ни США.

«Не для этого НАТО, цинично воспользовавшись Минскими соглашениями, в течение предшествовавших восьми лет планомерно готовили ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) к военному столкновению с Россией», — считают российские дипломаты.

Тогда, в Киеве, политик в интервью украинскому телеканалу назвал Минские соглашения дипломатической шарадой, напомнили в посольстве России.

24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, глава британского правительства во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.